Kashiwa - FC Tokyo maçı öncesi rakamlar

Japonya J1 Lig maçında Kashiwa ile FC Tokyo, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:00. 20 puanlı Kashiwa 9. sırada bulunuyor, FC Tokyo 28 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Kashiwa, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. FC Tokyo, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 474 kodlu maçı oynayanlar; Kashiwa galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.00, FC Tokyo galibiyet oranı 2.50. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Kashiwa son haftadaki Hiroshima müsabasında 1-0 kazandı.

FC Tokyo ise Gamba Osaka karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kashiwa, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Kashiwa, kendi sahasında 9 gol attı, 9 gol yedi.

FC Tokyo, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Tokyo 8 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.