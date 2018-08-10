Kashiwa - Sendai karşılaşma önü

Kashiwa ve Sendai, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Kashiwa 23 puanla 13. sırada, Sendai 26 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Kashiwa, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Sendai, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 288 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kashiwa kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, Sendai sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Kashiwa son hafta oynanan Hiroshima maçında 1-0 kazandı.

Sendai, Kofu karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Kashiwa, 9 gol attı ve 12 gol yedi.

Sendai, dış sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sendai 14 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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