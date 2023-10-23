Kemik çalışmalarının önde gelen isimlerinden Doç. Dr. Mustafa Ünal NASA destekli proje için Harvard Üniversitesi’nde: Yeni hedef astronotların kemik sağlığı Aylar önce "kemiklerimiz ona emanet" başlığıyla Doç. Dr. Mustafa Ünal'ın çalışmalarının, dünyada tedavi protokolünü değiştirebileceğini yazmıştık. Alanının en prestijli ödüllerinin sahibi olan Ünal'ın haberimizin yayınlanmasından hemen sonra doktora sonrası araştırmacı olarak Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uluslararası bir projeye katılacağını öğrendik. Şimdi çalışmalarını, geçmişte hayranlıkla takip ettiği üniversiteye bağlı BIDMC İleri Ortopedi Çalışmaları Merkezi'nde sürdürüyor ve astronotların uzay yolculuğu sırasında karşılaşabilecekleri kemik erimesi riskini ortadan kaldıracak bir cihaz teknolojisi ile ilgili çok önemli bir uluslararası araştırma grubunun içinde yer alıyor. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu'nun haberi

4 ay önce, bir Türk bilim insanının üzerinde çalıştığı tıbbi bir cihazın, dünyada kemik kırıkları konusunda teşhis ve tedavi protokolünü değiştirebileceğine dair bir haber yayınlamıştık. Haberimize konu olan Doç. Dr. Mustafa Ünal, ulusal ve uluslararası arenada yaptığı çalışmalarla dikkat çeken bir biyomedikal ve makine mühendisi. Onu haberimize konu yapan kemik alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalardı. Bu çalışmalar kendisine dünyadan ve Türkiye’den pek çok prestijli ödül getirmişti. Başarılarını, küçük yaştan itibaren koyduğu hedeflere ulaşmak için durmaksızın çalışmasına, mücadele etmesine ve hayallerinin peşinden gitmesine bağlayan bu bilim insanının başarısı “insan isterse her şeyi başarabilir yeter ki vazgeçmesin” cümlesinde gizli. Belki hatırlayacaksınız, Ünal röportajımızda ilk hedefinin; hastalıklara ve yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan kemik kırılmalarını en aza indirgemek, diğer hedefinin ise kemik kalitesini ve sağlamlığını ölçerek şimdiki ölçümden daha hassas bir kemik kırılma riski analizi sağlayacak yeni bir tıbbi cihaz geliştirmek olduğunu söylemiş ve “Şu ana kadarki çalışmalar her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde cihazın önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde tüm yasal gereksinimleri ve prosesleri tamamlayıp hastalarla buluşabileceğini gösteriyor” demişti. Haberimizde, sözü edilen cihazın, kemik kalitesini ve sağlamlığını ölçmek dışında eklem kireçlenmesinin ve erken doğumun teşhisinde kullanılma potansiyeli taşıdığı bilgisi de yer almıştı.

REKLAM

Kemiklerimiz ona emanet! Haberi Görüntüle

MUSTAFA ÜNAL KİMDİR? Doç. Dr. Mustafa Ünal Burada duralım ve önce bu bilim insanını daha yakından tanıyıp sonra da arka arkaya gelen başarılarının sonuncusuna tanıklık edelim. Doç. Dr. Mustafa Ünal lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen “5 yılda 5 bin öğrenci” bursu kapsamında 2009 yılında “biyomekanik “ alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi almak üzere resmi burslu olarak ABD’ye gitti. “Doktora eğitimi sırasındaki bilimsel araştırmaları biyomekanik, ortopedi ve biyomedikal optik alanlarının kesişimi oldu. Doktora sonrası araştırmacı olarak Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Departmanı ile aynı üniversitenin Biyomedikal Mühendisliği bölümüne bağlı biyofotonik merkezinde çalışmalarına devam ederek bu alanda uzmanlaştı. 2021 yılında biyomedikal mühendisliği alanında doçentlik unvanı almaya hak kazandı. Ünal bu röportajın yapıldığı günlerde almış olduğu yurtdışı lisansüstü eğitim bursunun karşılığında ortaya çıkan zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirdiği ve çoğumuzun belki de adını bile duymamış olabileceği yeni bir üniversite olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü ve Tıp Fakültesi Biyofizik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak hem öğrenci yetiştiriyor hem de Türkiye ve Amerika merkezli tıbbi cihaz geliştirme çalışmalarını sürdürüyordu. REKLAM

ALANININ EN PRESTİJLİ ÖDÜLLERİNİN SAHİBİ Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda prestijli ödülün sahibi olan Doç. Dr. Mustafa Ünal, “Her ödül gurur verse de bazıları çok özel. Bugüne kadar aldığım uluslararası ödüllerin en önemlilerinden biri 2017 yılında ortopedi alanının en büyük ve prestijli derneği olan Orthopaedic Research Society (ORS) tarafından verilen Alice J. Lee Young Investigator Award oldu. Bu ödül tarihsel süreçte özellikle ortopedi alanında gelecekte lider olma potansiyeline sahip gelecek vadeden genç bilim insanlarının yapmış oldukları yüksek kalitedeki bilimsel araştırmalarından dolayı veriliyor. 2021 yılında The European Calcified Tissue Society (ECTS) Academy (Avrupa Kalsifiye Doku Derneği Akademisi)’ne seçilen en genç bilim insanlarından biri olmam da çok önemli bir ödüldü. Ülkemizden ilk kez bir bilim insanı bu bilim akademisine seçildi. Son olarak temmuz ayının sonunda aldığım 2023 The American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR) Harold M. Frost Young Investigator Award’da çok önemli bir ödül. Bu ödül, kemik araştırmaları alanında dünyada en büyük ve prestijli bilimsel dernek olan ASBMR tarafından uluslararası arenada her yıl kemik alanında çok önemli araştırmalar yapan 10 genç araştırmacıya veriliyor ve bu 10 genç araştırmacı her yıl düzenlenen dünyaca ünlü ORS Kas-İskelet Biyolojisi Çalıştayına katılmaya ve orada bu alanın şu anki liderlerine bilimsel çalışmalarını sunup geri dönüşlerini almaya hak kazanıyor. Bunlara karşın Türkiye’den aldığım ulusal ödüllerin manevi değerinin hepsinden fazla olduğunu söylemeliyim” diyor. REKLAM

HARVARD’DA DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA PROJESİ Tam da haberimizin yayınlandığı günlerde Mustafa Ünal, NASA destekli uluslararası bir projede TÜBİTAK desteğiyle doktora sonrası araştırmacı olarak yer alması için Harvard Üniversitesi’nden davet aldı. Türkiye’deki görevine bir süre ara veren Ünal, haberimizin başında bahsettiğimiz cihazla ilgili çalışmalarını sürdürmeyi bu yeni projenin tamamlanmasından sonraya bırakarak bir hayalini daha gerçekleştirmek için Harvard Üniversitesi’ne gitmeye karar verdi. Kurulduğu 1979 tarihinden bu yana, Harvard Tıp Fakültesi’ne bağlı çığır açıcı pek çok ortopedi alanındaki çalışmanın yapıldığı bir araştırma merkezi olan BIDMC Ortopedik Biyomekanik Laboratuvarı’nı yakından takip ediyordu. Kendisi için koyduğu hedeflerden biri de adını ilk kez doktora eğitimi sırasında duyduğu ve hayranlıkla takip ettiği, yeni adıyla BIDMC İleri Ortopedi Çalışmaları Merkezi’nde yürütülen projelerde görev almaktı. Bir hayali daha gerçek olan Ünal, bugün “çığır açıcı araştırmaların merkezi” olarak nitelendirdiği o araştırma merkezinde görev yapıyor. REKLAM

ASTRONOTLARIN KEMİK SAĞLIĞINDA ONUN İZİ DE OLACAK “Projenin içeriği nedir” sorusunu yönelttiğimiz Ünal, hedeflerinin astronotlarda uzay yolculuğu sırasında ortaya çıkan kemik erimesini durdurabilecek yeni bir teknolojinin Uluslararası Uzay İstasyonu’nda test edilmesi olduğunu söylüyor ve buna “yapay yer çekimi cihazı” adını verdiklerini belirterek, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı BIDMC Hastanesi İleri Ortopedi Çalışmaları Merkezi liderliğinde kendisinin de içinde bulunduğu çok sayıda farklı üniversitelerde görev alan araştırmacılardan oluşan araştırma grubunun Uluslararası Uzay İstasyonu’na NASA desteğiyle bu yeni cihaz teknolojisini test etmek için fareler gönderildiğini ve farelerin belli bir süre uzayda kaldıktan sonra tekrar dünyaya döndüğünü söyleyerek; “Şu an cihazın faydalı olup olmadığını anlamak için uzaydan dönen farelerin kemiklerini analiz ediyoruz. Cihazın faydalı olduğunun kanıtlanması durumunda astronotların özellikle önümüzdeki yıllarda planlanan Mars gibi uzak gezegenlere yolculuğu sırasında ve şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yaparken ortaya çıkabilecek kemik ve kas erimesi problemini durdurarak uzay yolculuğunu daha tehlikesiz hale getirmek mümkün olabilir” diyor ve devam ediyor; “Buradaki çalışmalarımın, özellikle Türkiye Uzay Ajansı (TUA) aracılığıyla uzay yolcularımızın (astronotlarımızın) gelecekte ülkemiz tarafından belirlenen uzay görevlerini sağlık açısından daha tehlikesiz şekilde yerine getirmeleri açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

“YAPABİLECEKLERİNİZİ HAYALLERİNİZİN BÜYÜKLÜĞÜ BELİRLER” Harvard Üniversitesi’nin adını ilk kez lise yıllarında duyan, çevresinde bilim insanı veya akademisyen kimse bulunmayan, bırakın ABD’ye gitmeyi yurtdışına çıkan fazla kimseyi tanımayan Doç. Dr. Mustafa Ünal, üniversite yıllarında bir gün dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde lisansüstü eğitim almayı ve bilimsel araştırmalar yapmayı hedeflemesine rağmen bu ülkeye gittiğinde yüksek lisans ve doktora eğitimi için Harvard’ı denemeyi aklından bile geçirmediğini söylüyor. Doktora eğitimi aldığı Case Western Reserve Üniversitesi her ne kadar mühendislik alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olarak kabul edilse de yıllar sonra Harvard’a başvuru yapmamasından duyduğu pişmanlığı saklamayan Ünal, bu engelin geçmişten gelen, “nasıl olsa olmaz” düşüncesinden kaynaklandığına dikkat çekiyor ve “şimdiki aklım olsa kesinlikle lisansüstü eğitim için Harvard’a başvuru yapardım” diyerek gençlere hayallerinin önünde hiçbir engel olamayacağına inanmalarını tavsiye ediyor. Haberimizi yine Doç. Dr. Mustafa Ünal’ın gençlere verdiği çok önemli tavsiyeyle bitirelim “Genç arkadaşlarım! Eğer ben bugün Harvard’da bir bilim insanı olarak çok önemli uluslararası bir projede çalışabiliyorsam bunu sizler de yapabilirsiniz. Örnek tam karşınızda duruyor. Yeter ki bunu gerçekten isteyin, hayallerinizin peşinden gidin ve pes etmeden çalışın. İnsanın yapabileceklerinin sınırlarını hayallerinin büyüklüğü belirler.”