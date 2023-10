Kemik çalışmalarının önde gelen isimlerinden Doç. Dr. Mustafa Ünal NASA destekli proje için Harvard Üniversitesi’nde: Yeni hedef astronotların kemik sağlığı

4 ay önce, bir Türk bilim insanının üzerinde çalıştığı tıbbi bir cihazın, dünyada kemik kırıkları konusunda teşhis ve tedavi protokolünü değiştirebileceğine dair bir haber yayınlamıştık. Haberimize konu olan Doç. Dr. Mustafa Ünal, ulusal ve uluslararası arenada yaptığı çalışmalarla dikkat çeken bir biyomedikal ve makine mühendisi. Onu haberimize konu yapan kemik alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalardı. Bu çalışmalar kendisine dünyadan ve Türkiye’den pek çok prestijli ödül getirmişti. Başarılarını, küçük yaştan itibaren koyduğu hedeflere ulaşmak için durmaksızın çalışmasına, mücadele etmesine ve hayallerinin peşinden gitmesine bağlayan bu bilim insanının başarısı “insan isterse her şeyi başarabilir yeter ki vazgeçmesin” cümlesinde gizli. Belki hatırlayacaksınız, Ünal röportajımızda ilk hedefinin; hastalıklara ve yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan kemik kırılmalarını en aza indirgemek, diğer hedefinin ise kemik kalitesini ve sağlamlığını ölçerek şimdiki ölçümden daha hassas bir kemik kırılma riski analizi sağlayacak yeni bir tıbbi cihaz geliştirmek olduğunu söylemiş ve “Şu ana kadarki çalışmalar her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde cihazın önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde tüm yasal gereksinimleri ve prosesleri tamamlayıp hastalarla buluşabileceğini gösteriyor” demişti. Haberimizde, sözü edilen cihazın, kemik kalitesini ve sağlamlığını ölçmek dışında eklem kireçlenmesinin ve erken doğumun teşhisinde kullanılma potansiyeli taşıdığı bilgisi de yer almıştı.

ALANININ EN PRESTİJLİ ÖDÜLLERİNİN SAHİBİ

Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda prestijli ödülün sahibi olan Doç. Dr. Mustafa Ünal, “Her ödül gurur verse de bazıları çok özel. Bugüne kadar aldığım uluslararası ödüllerin en önemlilerinden biri 2017 yılında ortopedi alanının en büyük ve prestijli derneği olan Orthopaedic Research Society (ORS) tarafından verilen Alice J. Lee Young Investigator Award oldu. Bu ödül tarihsel süreçte özellikle ortopedi alanında gelecekte lider olma potansiyeline sahip gelecek vadeden genç bilim insanlarının yapmış oldukları yüksek kalitedeki bilimsel araştırmalarından dolayı veriliyor. 2021 yılında The European Calcified Tissue Society (ECTS) Academy (Avrupa Kalsifiye Doku Derneği Akademisi)’ne seçilen en genç bilim insanlarından biri olmam da çok önemli bir ödüldü. Ülkemizden ilk kez bir bilim insanı bu bilim akademisine seçildi. Son olarak temmuz ayının sonunda aldığım 2023 The American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR) Harold M. Frost Young Investigator Award’da çok önemli bir ödül. Bu ödül, kemik araştırmaları alanında dünyada en büyük ve prestijli bilimsel dernek olan ASBMR tarafından uluslararası arenada her yıl kemik alanında çok önemli araştırmalar yapan 10 genç araştırmacıya veriliyor ve bu 10 genç araştırmacı her yıl düzenlenen dünyaca ünlü ORS Kas-İskelet Biyolojisi Çalıştayına katılmaya ve orada bu alanın şu anki liderlerine bilimsel çalışmalarını sunup geri dönüşlerini almaya hak kazanıyor. Bunlara karşın Türkiye’den aldığım ulusal ödüllerin manevi değerinin hepsinden fazla olduğunu söylemeliyim” diyor.