ÖNEMLİ ÖDÜLLERİNDEN BAZILARI

Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda ödülün sahibi olan Doç Dr. Mustafa Ünal, “Her ödül gurur verse de bazıları çok özel. Bugüne kadar aldığım ödüllerin en önemlilerinden biri 2017 yılında ortopedi alanının dünyanın en büyük ve prestijli derneği olan Orthopaedic Research Society (ORS) tarafından verilen Alice J. Lee Young Investigator Award oldu. Bu ödül tarihsel süreçte özellikle ortopedi alanında gelecekte lider olma potansiyeline sahip gelecek vadeden genç bilim insanlarının yapmış oldukları yüksek kalitedeki bilimsel araştırmalara veriliyor.

2021 yılında The European Calcified Tissue Society (ECTS) Academy (Avrupa Kalsifiye Doku Derneği Akademisi)’ne seçilen en genç bilim insanlarından biri olmam da çok önemli bir ödüldü. Ülkemizden ilk kez bir bilim insanı bu bilim akademisine seçildi.

Son olarak geçen hafta kazandığımı öğrendiğim ve Temmuz ayının sonunda resmi olarak alacağım 2023 The American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR) Harold M. Frost Young Investigator Award’da çok önemli bir ödül. Bu ödül kemik araştırmaları alanında dünyada en büyük ve prestijli bilimsel dernek olan ASBMR tarafından uluslararası arenada her yıl kemik alanında çok önemli araştırmalar yapan 10 genç araştırmacıya veriliyor ve bu 10 genç araştırmacı her yıl düzenlenen dünyaca ünlü ORS Kas-İskelet Biyolojisi Çalıştayı’na katılmaya ve orada bu alanın şu anki liderlerine bilimsel çalışmalarını sunup geri dönüşlerini almaya hak kazanıyor” diyor.