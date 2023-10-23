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        Haberler Ekonomi Enerji Gabar'da ne kadar petrol üretiliyor? TPAO açıkladı... - Enerji Haberleri

        Gabar'da günlük petrol üretimi 25 bin varile ulaştı

        Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminin 25 bin varile ulaştığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 14:33 Güncelleme: 23.10.2023 - 14:41
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        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
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        TPAO, X sosyal medya platformundan yaptığı videolu paylaşımda, "Enerjide Bağımsız Türkiye hedefimize doğru, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde dağ taş, gece gündüz demeden tüm ekibimizle görevdeyiz." ifadesi yer aldı.

        Gabar projesinde günlük petrol üretiminin 25 bin varile ulaştığına işaret edilen paylaşımda, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in şu ifadelerine yer verildi:

        "Ülkemiz ekonomisi ve kurumumuz için büyük bir değer üretilmeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz günlük üretimimizi sadece Gabar projesinden 35 bin varile çıkartmak. 2024 yılı sonu için hedefimiz ise sadece Gabar projesinde günlük 100 bin varil üretim. Biz bu hedefi gerçekleştirebilmek için var gücümüzle, bütün takımımızla gece gündüz çalışıyoruz."

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