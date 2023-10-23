Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.569,43 %0,78
        DOLAR 28,0498 %0,23
        EURO 29,7834 %0,37
        ALTIN 1.784,77 %0,25
        FAİZ 25,06 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 20,98 %-0,18
        BITCOIN 30.661,00 %2,68
        GBP/TRY 34,1775 %0,35
        EUR/USD 1,0607 %0,13
        BRENT 91,77 %-0,42
        ÇEYREK ALTIN 2.918,10 %0,24
        Haberler Ekonomi Enerji Chevron, Hess'i 53 milyar dolara satın almak üzere anlaştı - Enerji Haberleri

        Chevron, Hess'i 53 milyar dolara satın almak üzere anlaştı

        ABD'li enerji şirketi Chevron, petrol ve gaz arama ve üretim şirketi Hess'i 53 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 14:27 Güncelleme: 23.10.2023 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Chevron söz konusu birleşmenin portföyünü çeşitlendirmesini ve nakit akışını mevcut beş yıllık beklentisinden daha hızlı artırmasını bekliyor.

        Chevron'un enerji şirketi Hess'i 53 milyar dolara satın almasının tamamlanmasıyla, Hess CEO'su John Hess'in, Chevron'un Yönetim Kurulu'na katılması planlanıyor.

        Anlaşmanın, 2024'ün ilk yarısında tamamlanacağı öngörülüyor.

        Chevron'un Hess'i satın alma işlemi, ABD'nin hidrokarbon sektöründe son dönemdeki ikinci büyük çaplı anlaşma olarak öne çıkıyor.

        ABD'li Exxon Mobil de 11 Ekim'de merkezi Teksas'ta bulunan hidrokarbon şirketi Pioneer Natural Resources'ı 59,5 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TEM'de feci motosiklet kazası! Kolu ambulansla götürüldü!
        TEM'de feci motosiklet kazası! Kolu ambulansla götürüldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Rastgele ateş açıp Kendal'ı öldürdü! Duruşmada özür diledi
        Rastgele ateş açıp Kendal'ı öldürdü! Duruşmada özür diledi
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Düğündeki cinayetin sebebi ortaya çıktı!
        Düğündeki cinayetin sebebi ortaya çıktı!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Kocasının kuma getirmek istediği kadını dövdü!
        Kocasının kuma getirmek istediği kadını dövdü!
        Cinayetten tutuklu sevgililer birbirini suçladı!
        Cinayetten tutuklu sevgililer birbirini suçladı!
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar