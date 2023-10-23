Son dakika haberi Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu! Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihi belirlendi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada başkanlık seçiminin 10 Aralık Pazar günü, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise 17 Aralık Pazar günü yapılacağı belirtildi.

Beşiktaş Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantının ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihini belirledi.

Siyah-beyazlılarda başkanlık seçiminin 10 Aralık Pazar günü, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 17 Aralık Pazar günü yapılacağı açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz, bugün yaptığı toplantıda Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın gerçekleştirilme tarihlerini belirlemiştir.

Buna göre; Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecektir. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü yapılacaktır.

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Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 10 Aralık Pazar günü yapılacaktır. 10 Aralık Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 17 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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