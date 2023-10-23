Rebecca Loos, Victoria - David Beckham sessizliğini bozdu

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PARTİDE MODELLERLE BİRLİKTEYMİŞ

Rebecca Loos, geçmişte yaşadığı acı verici bir olayı da şu şekilde anlattı. Eylül 2003’te Cristiano Ronaldo’nun, Madrid’in kuzeyindeki bir partiye ev sahipliği yaptığını anlatan Loos, o sıralarda Real Madrid’in yıldızı olan Beckham’la bir ilişkinin ortasındaydı.

Kendisi için unutulmaz bir parti olduğunu söyleyen Rebecca Loos, bunun tamamen yanlış sebeplerden dolayı olduğunu da ekledi. Beckham’ın partide İspanyol bir modelle yakınlaştığını görünce dehşete düştüğünü söyleyen Loos, Victoria Beckham’ın ısrarla telefonla kocasına ulaşmak istediğini de belirtti.

Telefonu, bir şekilde Beckham’a ulaştıran Loos, onu İspanyol modelle yatakta görünce yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı. “Çok incindim” diyen Loos, “Bu çok kötü bir duyguydu ve kendi kendime ‘Seni aptal’ diye düşündüm” ifadelerini kullandı.

Skandal olayın ardından kendine yeni bir yaşam kuran Rebecca Loos’un uzun zamandır devam eden mutlu bir evliliği ve iki çocuğu var. Son 14 yıldır yoga dersleri verdiği ve tıp asistanı olarak çalıştığı Norveç’te yaşamını sürdürüyor.