Rebecca Loos, Victoria - David Beckham sessizliğini bozdu
David Beckham'ın hayatını konu alan belgesel, 2003'te yaşandığı ileri sürülen ihanet olayını da yeniden gündeme getirmişti. Emekli futbolcu, o dönem eşi Victoria Beckham'ı kişisel asistanı Rececca Loos ile aldattığı konuşulmuştu. Loos, yıllar sonra konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu
'Spice Girls' adlı müzik grubu dağıldıktan sonra moda dünyasına adım atan Victoria Beckham, 1999'da emekli futbolcu David Beckham ile nikâh masasına oturmuştu. Brooklyn, Romeo, Harper ve Cruz adında dört çocuğu bulunan Beckham çifti, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasında yer alıyor.
Victoria Beckham ile David Beckham'ın evlilikleri, bu süreçte çatırdasa da yıkılmadı. Çatırtamanın nedeni ise ihanet iddiasıydı.
Victoria Beckham, David Beckham'ın hayatını konu alan bir belgeselde 2003'te eşinin kendisini kişisel asistanı olarak görev yapan Rebecca Loos ile aldattığı iddiaları konusunda ilk kez konuşmuştu. O dönem, dışarıya çok fazla belli etmeseler de David ve Victoria Beckham'ın evliliği o süreçte epey ciddi bir yara almıştı.
İhanet söylentileri, 2003'te David Beckham'ın Real Madrid takımında oynadığı sırada ortaya çıkmıştı. İleri sürülenlere göre David Beckham, kişisel asistanı olarak görev yapan Rebecca Loos ile yakınlaşmıştı.
Victoria Beckham, aradan geçen 20 yılın ardından bu ihanetin ardından gelen ayların kendisi için ne kadar zorlu olduğunu ilk kez bu kadar açık şekilde getirmişti. Victoria Beckham, bu dönemde bildiği tek şeyin "aileleri için savaşmak" olduğunu vurgulamıştı. 49 yaşındaki Beckham, bu ihanet iddiaları nedeniyle evliliklerinin aylarca gazete manşetlerinde kaldığını belirterek o dönemde nefes almanın bile zor olduğunu, kendilerini boğuluyor gibi hissettiklerini sözlerine eklemişti.
REBECCA LOOS KONUŞTU
Tüm bunların ardından David Beckham’ın eski kişisel asistanı Rebecca Loos, emekli futbolcuyla yaşadığı yasak aşk iddialarının yıllar sonra gündeme gelmesiyle çeşitli eleştirilerde bulundu. Yayınlanan son belgesel hakkında Daily Mail'e konuşan Loos, Victoria Beckham’ın acı çekmesinden nefret ettiğini ancak bunun nedeninin David Beckham olduğunu söyledi.
"SORUMLULUK ALMIYOR"
Belgeselde olayla ilgili herhangi bir doğrulama yapmayan Victoria - David Beckham çifti, sadece yaşadıklarının "korkunç" olduğundan bahsedip ve kendilerini "her gün hasta gibi" hissettiklerini belirtmişti. Rebecca Loos ise, "Hep ‘zavallı ben’ ifadesi. David’in sorumluluğu alması gerekiyor. Elbette istediği her şeyi söyleyebilir ve korunması gereken bir imajı olduğunu anlıyorum, ancak kendisini kurban olarak gösteriyor ve beni de sanki bu hikâyeleri uydurmuş bir yalancı olarak gösteriyor. Dolaylı olarak Victoria’ya acı çektiren kişinin ben olduğumu ima ediyor" şeklinde öfkesini dile getirdi.
PARTİDE MODELLERLE BİRLİKTEYMİŞ
Rebecca Loos, geçmişte yaşadığı acı verici bir olayı da şu şekilde anlattı. Eylül 2003’te Cristiano Ronaldo’nun, Madrid’in kuzeyindeki bir partiye ev sahipliği yaptığını anlatan Loos, o sıralarda Real Madrid’in yıldızı olan Beckham’la bir ilişkinin ortasındaydı.
Kendisi için unutulmaz bir parti olduğunu söyleyen Rebecca Loos, bunun tamamen yanlış sebeplerden dolayı olduğunu da ekledi. Beckham’ın partide İspanyol bir modelle yakınlaştığını görünce dehşete düştüğünü söyleyen Loos, Victoria Beckham’ın ısrarla telefonla kocasına ulaşmak istediğini de belirtti.
Telefonu, bir şekilde Beckham’a ulaştıran Loos, onu İspanyol modelle yatakta görünce yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı. “Çok incindim” diyen Loos, “Bu çok kötü bir duyguydu ve kendi kendime ‘Seni aptal’ diye düşündüm” ifadelerini kullandı.
Skandal olayın ardından kendine yeni bir yaşam kuran Rebecca Loos’un uzun zamandır devam eden mutlu bir evliliği ve iki çocuğu var. Son 14 yıldır yoga dersleri verdiği ve tıp asistanı olarak çalıştığı Norveç’te yaşamını sürdürüyor.
"TAM ANLAMIYLA KABUSTU" DEMİŞTİ
Öte yandan Victoria Beckham, o dönemi gözyaşlarına güçlükle hakim olmaya çalışarak hatta zaman zaman gözleri dolarak söyle anlatmıştı: Bu evliliğimizin yüzde yüz en zor dönemiydi. Sanki bütün dünya bize karşıymış gibi geliyordu. Olay şu ki eğer tamamen dürüst olursam biz David ile birbirimize karşıydık. Madrid'e gidene kadar herkes bize karşıymış gibi geliyordu bana. Ama biz birlikteydik, birbirimize sahiptik. İspanya'da ise sanki birbirimizden uzakmışız, birbirimize sahip değilmişiz gibi hissediyorduk. Ve bu üzücüydü. Ne kadar zor olduğunu size anlatamam. Tam anlamıyla bir kabustu.
"HAYATIM BOYUNCA YAŞADIĞIM EN BÜYÜK MUTSUZLUKTU"
Victoria Beckham, o dönemde olup bitenleri bir tür sirke benzetti. Sonra da şunları söylemişti: Şehre bir sirk geldiğinde herkes onu sever değil mi? Tabii ki içinde siz olmadığınız sürece.
Eski Spice Girls üyesi Victoria Beckham, eşi David Beckham'a "kızgın olup olmadığı" sorulduğunda şu yanıtı vermişti: Tamamen dürüst olmak gerekirse, evet kızgınım. Bu benim hayatım boyunca yaşadığım en büyük mutsuzluktu.
"NASIL ATLATTIĞIMIZI BİLMİYORUM"
Bu ihanet olayının ardından evliliklerinin nasıl ayakta kaldığı sorulduğunda David Beckham o dönemi şöyle anlatmıştı: Dürüst olmak gerekirse bunun üstesinden nasıl geldiğimizi bilmiyorum. Victoria benim her şeyim. Onun ne kadar büyük bir mücadele verdiğini ve acı çektiğini görmek benim için zordu. Ama birbirimiz için ve ailemiz için savaşmamız gerekiyordu.
David Beckham sözlerini şöyle sürdürmüştü: Sahip olduğumuz her şey uğruna savaşmaya değerdi. Bazı günler uyandığımda 'İşe nasıl gideceğim? O antrenman sahasında nasıl yürüyeceğim? Nasıl hiçbir sorun yokmuş gibi davranacağım? diye soruyordum. Her sabah gözlerimi açtığımda "Bunu nasıl yapacağımı" soruyordum kendime. Fiziksel olarak hasta gibi hissediyordum.
Bu sarsıntının ardından Victoria Beckham, kocasının yanına Madrid'e gitmişti. Çiftin, üçüncü çocukları Romeo da orada dünyaya gelmişti.
"AİLEM YANIMDA DEĞİLDİ"
David Beckham'ın Rebecca Loos ile karısını aldattığı iddialarını, bir dizi skandala imza attıktan sonra yayın hayatına son veren News of the World gazetesi ortaya atmıştı.
O dönemde Victoria, henüz küçük olan oğulları Brooklyn ve Cruz ile İngiltere'de kalmayı tercih etmişti. Böylece çocukların okulları da aksamayacaktı. David ise İspanya'da yalnızdı. Söylediğine göre ailesinden uzak olmak David Beckham için kolay bir durum değildi.
David Beckham bu konuda "İspanya'ya ilk gittiğimde işler zordu. Çünkü 15 yaşımdan o sırada bulunduğum 27 yaşıma kadar hep bir ailenin bir parçası olmuştum. Ülkenin dilini konuşamıyordum. En önemlisi de ailem yanımda değildi.
Fotoğraflar: Avalon, Reuters, AP, Backgrid UK, Instagram