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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kiracısını kovalayıp tetiğe bastı! Ev sahibinden kurşun yağmuru! | Son dakika haberleri

        Kiracısını kovalayıp tetiğe bastı! Ev sahibinden kurşun yağmuru!

        Bolu'da, ev sahibi N.G., oğluyla tartışırken gördüğü kiracısı M.Ş.'yi sokakta kovalayıp arkasından tabancayla ateş açarak yaraladı. M.Ş. hastaneye kaldırılırken, N.G. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 10:09 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:09
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        Ev sahibinden kiracısına kurşun yağmuru!
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        Bolu'da olay, dün saat 14.00 sıralarında, Çıkınlar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Ev sahibi N.G., binasındaki dairede oturan kiracısı M.Ş.'nin, oğlu E.G. ile tartıştığını pencereden gördü.

        KİRACISI KAÇMAYA ÇALIŞTI

        DHA'daki habere göre N.G. tabancasını alıp aşağı indi. M.Ş., ev sahibinin elinde tabancayı görünce koşarak kaçmaya başladı.

        DEFALARCA TETİĞE BASTI

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        Bu sırada N.G., kiracısını kovalayıp arkasından defalarca ateş açtı. M.Ş., ev sahibinin tabancasından çıkan kurşunlardan biriyle vurulup yaralandı.

        YARALANAN KİRACI HASTANEYE KALDIRILDI

        Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.Ş., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

        EV SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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