Şanlıurfa ile Ardahan rekor kırdı! İki kent arasındaki sıcaklık farkı 82 derece oldu!

Şanlıurfa ile Ardahan rekor kırdı! İki kent arasındaki sıcaklık farkı 82 derece oldu!

Şanlıurfa ile Ardahan rekor kırdı! İki kent arasındaki sıcaklık farkı 82 derece oldu! Türkiye'de geçen yıl en yüksek sıcaklık 47.8 dereceyle Şanlıurfa'da, en düşük sıcaklık sıfırın altında 34.3 dereceyle Ardahan'da ölçüldü. İki kentimiz arasındaki sıcaklık farkı 82.1 derece oldu. İşte, 2024 yılında Türkiye'nin 'en'leri...

Anadolu Ajansı Giriş: 16.01.2025 - 10:33 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:47 facebook

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