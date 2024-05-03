Kastamonu'da firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı
Kastamonu'da hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, üzerinde uyuşturucuyla yakalandı
Giriş: 03.05.2024 - 01:02 Güncelleme: 03.05.2024 - 01:03
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda "kasten yaralama" suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Hükümlünün üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirildi.
AA'nın haberine göre; hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
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