Yangın, akşam saatlerinde Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Tavşanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çevredeki bazı köyler de yangının sıçrama ihtimaline karşı boşaltıldı. Tavşanlı ve Çavuş köylerinin tehlike altında olduğu belirtildi. Çok sayıda itfaiye aracı yangına müdahale ederken, Karabük'ten gelen yangın söndürme helikopterleri de havadan alevlere müdahale etti.

20 DEKAR ALAN KÜL OLDU

Yaklaşık 20 dekar alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle bölgeye gelen Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Temur, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının saat 15.00 civarında çıktığını belirtti.

Ekipler tarafından ilk müdahalenin yapıldığını belirten Temur, "Rüzgar yok nem iyi durumda yangın kontrol altında diyebiliriz. Herhangi bir tehlike yok. Görünen o. Şuanda burada iki helikopter, 15 arazöz, 5 su tankeri, 7 dozer komşu itfaiyelerimiz var. Bunlarda bu yangın için yeter. Köylerin hiç birinde sıkıntı yok. Herkes evinde. Dışarıda olanlarda bize yardım ediyor." dedi.

Helikopterlerin beklemede olduğunu aktaran Temur, "Her ihtimale karşı gece de uçamadıkları için bekletiyoruz. Sabah gün ağarmasıyla birlikte eğer tekrar bir sıkıntı olursa onları tekrardan kaldırıp müdahale ettireceğiz. Ama ben ona pek ihtiyaç kalacağını düşünüyorum. Herkes rahat edebilir." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan Derya Gülüm, yangının 10 dakikada büyüdüğünü belirterek,"İtfaiye gelip gitti ama su alamadılar. Kastamonu'nun ormanları Türkiye'nin en büyük ormanları kül oldu. Seli de toprak kaymasını da bu ormanlar engelliyordu." dedi.

Mehmet Küçükçavuş da evlerinde ve yaylalarında bir zararın olmadığını kaydetti.

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