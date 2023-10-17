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        Kastamonu'da kaçmaya çalışırken çantasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'da polisten kaçmaya çalışırken yakalanan ve çantasında uyuşturucu bulunan zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:16 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:38
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        Kastamonu'da kaçmaya çalışırken çantasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Kastamonu'da polisten kaçmaya çalışırken yakalanan ve çantasında uyuşturucu bulunan zanlı, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan kontroller sırasında bir şüpheli, elindeki çantayı bırakarak kaçmaya çalıştı.

        Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

        Şüphelinin attığı çantada yapılan aramada 80 gram sentetik uyuşturucu, 8 sentetik ecza hapı, uyuşturucu içiminde kullanılan düzenekler ile 2 bıçak ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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