İzmir'de belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
İzmir Bayraklı'da karşı yönlerden gelen belediye otobüsü ve otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ozan Abay Caddesi üzerinde, İbrahim Bedir (32) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen belediye otobüsü çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otobüs şoförü ile otomobilde bulunan bir kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.