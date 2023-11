Kastamonu Valisi Dallı, dalgaların hasara yol açtığı ilçelerde incelemede bulundu

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, dalgaların hasara yol açtığı İnebolu, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde incelemede bulundu.

Şiddetli fırtına nedeniyle dev dalgaların hasar verdiği İnebolu ilçesinde, su altında kalan bölgelerde inceleme yapan Dallı, ardından Abana ilçesine geçti.

Dallı, dalgalar nedeniyle Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nın ana mendireğinin duvarının çöktüğü, zemin kattaki evler ve iş yerlerinin sular altında kaldığı ilçedeki incelemesinin ardından mağdur vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nda gece boyunca nöbet tutan balıkçılarla da görüşen Dallı, balıkçıların taleplerini dinledi.

- "Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için elimizden geleni yapacağız."

Vali Dallı, incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün geceki fırtınanın kentin sahil şeridindeki yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

Abana'nın da bu ilçelerden biri olduğuna işaret eden Dallı, "Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderebilmek için tespitlerimizi yapacağız ve en kısa sürede de bu mağduriyetleri gidermeye çalışacağız." dedi.

- "Dalgalar bütün duvarı patlattı"

Balıkçı Erdi Sarı ise gece saatlerinden itibaren barınakta fırtına nöbeti tuttuklarını söyledi.

Sabaha karşı barınak duvarlarının dalgalara dayanamayarak her tarafından patladığını aktaran Sarı, "Çok büyük bir fırtına yaptı. Cide'den Ayancık'a kadar bütün limanları etkiledi. Her taraf patladı ama çok şükür bir can kaybı yok. Mallarımıza da bir zarar gelmedi. Balıkçı camiasına çok geçmiş olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın." diye konuştu.

Vali Dallı, dalgaların kıyı şeridinde hasara yol açtığı Çatalzeytin ilçesinde de inceleme yaparak, bilgi aldı.

Vali Meftun Dallı'ya ziyaretlerinde, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özmen, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nida Sinsi, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.