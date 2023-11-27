Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu Valisi Dallı, dalgaların hasara yol açtığı ilçelerde incelemede bulundu

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, dalgaların hasara yol açtığı İnebolu, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:24 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu Valisi Dallı, dalgaların hasara yol açtığı ilçelerde incelemede bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, dalgaların hasara yol açtığı İnebolu, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde incelemede bulundu.

        Şiddetli fırtına nedeniyle dev dalgaların hasar verdiği İnebolu ilçesinde, su altında kalan bölgelerde inceleme yapan Dallı, ardından Abana ilçesine geçti.

        Dallı, dalgalar nedeniyle Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nın ana mendireğinin duvarının çöktüğü, zemin kattaki evler ve iş yerlerinin sular altında kaldığı ilçedeki incelemesinin ardından mağdur vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nda gece boyunca nöbet tutan balıkçılarla da görüşen Dallı, balıkçıların taleplerini dinledi.

        - "Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için elimizden geleni yapacağız."

        Vali Dallı, incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün geceki fırtınanın kentin sahil şeridindeki yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

        Abana'nın da bu ilçelerden biri olduğuna işaret eden Dallı, "Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderebilmek için tespitlerimizi yapacağız ve en kısa sürede de bu mağduriyetleri gidermeye çalışacağız." dedi.

        - "Dalgalar bütün duvarı patlattı"

        Balıkçı Erdi Sarı ise gece saatlerinden itibaren barınakta fırtına nöbeti tuttuklarını söyledi.

        Sabaha karşı barınak duvarlarının dalgalara dayanamayarak her tarafından patladığını aktaran Sarı, "Çok büyük bir fırtına yaptı. Cide'den Ayancık'a kadar bütün limanları etkiledi. Her taraf patladı ama çok şükür bir can kaybı yok. Mallarımıza da bir zarar gelmedi. Balıkçı camiasına çok geçmiş olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın." diye konuştu.

        Vali Dallı, dalgaların kıyı şeridinde hasara yol açtığı Çatalzeytin ilçesinde de inceleme yaparak, bilgi aldı.

        Vali Meftun Dallı'ya ziyaretlerinde, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özmen, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nida Sinsi, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Asgari ücrette kritik tarih belli oldu
        Asgari ücrette kritik tarih belli oldu
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdığı iddia edildi! 135 yıl hapis istendi! 'Bitcoin Safiye' tahliye oldu!
        40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdığı iddia edildi! 135 yıl hapis istendi! 'Bitcoin Safiye' tahliye oldu!
        Yılın dolandırıcılık davası
        Yılın dolandırıcılık davası
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        Fenerbahçe: VAR kayıtları açıklansın!
        Fenerbahçe: VAR kayıtları açıklansın!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        "Sigara, sosyal güvenlik sistemi üzerinde ağır yük oluşturuyor"
        "Sigara, sosyal güvenlik sistemi üzerinde ağır yük oluşturuyor"
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'nun 4 ilçesinde denizin taşmasıyla oluşan zarar giderilmeye çalış...
        Kastamonu'nun 4 ilçesinde denizin taşmasıyla oluşan zarar giderilmeye çalış...
        İnebolu'da yük gemisi karaya oturdu; 11 mürettebat kurtarıldı (2)
        İnebolu'da yük gemisi karaya oturdu; 11 mürettebat kurtarıldı (2)
        GÜNCELLEME 3 - Kastamonu'da yük gemisi karaya oturdu
        GÜNCELLEME 3 - Kastamonu'da yük gemisi karaya oturdu
        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da yük gemisi karaya oturdu
        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da yük gemisi karaya oturdu
        GÜNCELLEME 2 - Karadeniz'de fırtına dev dalgalar oluşturdu
        GÜNCELLEME 2 - Karadeniz'de fırtına dev dalgalar oluşturdu
        İnebolu'da yük gemisi karaya oturdu; 11 mürettebat kurtarıldı
        İnebolu'da yük gemisi karaya oturdu; 11 mürettebat kurtarıldı