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        GÜNCELLEME 3 - Kastamonu'da yük gemisi karaya oturdu

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İnebolu ilçesinde yük gemisinin karaya oturmasıyla ilgili, "11 mürettebatımız; 2'si Türk, 3'ü Hindistan, 6'sı Pakistan uyruklu. Mürettebatın tamamını iki saatlik bir çalışmayla sağ salim, herhangi bir yaralanma, sıkıntı olmadan kurtardılar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:25 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:36
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        GÜNCELLEME 3 - Kastamonu'da yük gemisi karaya oturdu
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        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İnebolu ilçesinde yük gemisinin karaya oturmasıyla ilgili, "11 mürettebatımız; 2'si Türk, 3'ü Hindistan, 6'sı Pakistan uyruklu. Mürettebatın tamamını iki saatlik bir çalışmayla sağ salim, herhangi bir yaralanma, sıkıntı olmadan kurtardılar." dedi.

        İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle Kamerun bayraklı "Vamos" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi.

        Karaya oturan gemideki 2'si Türk 11 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla AFAD, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, mürettebattan 6 kişiyi itfaiye merdiveni yardımıyla kurtardı. Halatla denize atlayarak kendi imkanlarıyla kurtulan bir personel, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiye merdiveni geminin dalgalar nedeniyle sallanması sonucu hasar görünce kurtarma çalışmasına ara verildi.

        Kastamonu'dan yeni itfaiye aracının gelmesinin beklendiği öğrenildi.

        Yeni gelen itfaiye aracı, gemide kalan diğer mürettebatı da kurtardı. Kurtarılan mürettebat, İnebolu Öğretmenevi'ne yerleştirildi.

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, mürettebatı Öğretmenevi'nde ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

        Vali Dallı, daha sonra geminin karaya oturduğu bölgeye geçerek incelemelerde bulundu.

        - Gemi yükünü dört gün önce boşaltmış

        Dallı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahil ilçelerinde gece yarısından itibaren olumsuz hava koşullarının yaşandığına işaret etti.

        Kamerun bayraklı "Vamos" adlı kuru yük gemisinin Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan üre yükleyerek İnebolu Limanı'na geldiğini belirten Dallı, "Dört gün önce yükünü tamamen boşaltmış. Burada hava şartları biraz düzeldikten sonra gitmeyi beklerken bu gece demirli bulunduğu ya da bağlı bulunduğu yerden fırtınanın etkisiyle sürüklenmeye başlamış. Liman çıkışına gelmiş ve burada gördüğünüz gibi kayalara, karaya oturmuş durumda. İçi boş, dediğimiz gibi yük yok. Fırtına dindikten sonra yüzdürülüp yüzdürülemeyeceği, herhangi bir hasar alıp almadığı tespit edilecek. Ona göre ilgili ekipler tarafından gerekli çalışma yapılacak." dedi.

        Gemide 11 mürettebat bulunduğunu aktaran Dallı, "11 mürettebatımız; 2'si Türk, 3'ü Hindistan, 6'sı Pakistan uyruklu. Mürettebatın tamamını iki saatlik bir çalışmayla sağ salim, herhangi bir yaralanma, sıkıntı olmadan kurtardılar. Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, diğer ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz, hepsine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        - Cide-Bartın yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor

        Sahil ilçelerinde denizin taşması sonucu evleri ve iş yerlerini su bastığını anlatan Dallı, hasarların tespiti için ekiplerin çalıştığını da dile getirdi.

        Vatandaşların mağduriyetlerinin telafisi için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Vali Dallı, şunları kaydetti:

        "Cide'de özellikle gece ciddi yola taşma vardı. Yolun bir kısmı özellikle Bartın tarafına giden şeritte kopmalar, yıkılmalar var. O yüzden orada tek şeritten, şu an itibariyle ulaşım sağlanıyor. Karayolları ekiplerimiz, özel idaremiz ve belediyelerimizin ekipleri hep birlikte çalışıyorlar. Çok şükür herhangi bir can kaybımız ya da yaralanmamız şu an itibariyle yok. Bundan sonra da olmamasını temenni ediyoruz. Bütün ilçelerimize, ilimize geçmiş olsun diyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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