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        İnebolu'da yük gemisi karaya oturdu; 11 mürettebat kurtarıldı

        KASTAMONU'nunİnebolu ilçesinde gübre yüklü gemi, fırtına nedeniyle karaya oturdu. Gemideki personel, itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 08:48 Güncelleme: 27.11.2023 - 08:50
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        İnebolu'da yük gemisi karaya oturdu; 11 mürettebat kurtarıldı
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        KASTAMONU'nunİnebolu ilçesinde gübre yüklü gemi, fırtına nedeniyle karaya oturdu. Gemideki personel, itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. 

        İnebolu ilçesinde iskelede yük boşaltan Kamboçya bayraklı 'Vamos' adlı gübre yüklü gemi, şiddetli fırtınada halatları koparak sürüklendi. Gemi, İnebolu Limanı Filli Köşk karşısında karaya oturdu. Gemideki 2'si Türk 11 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla AFAD, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Gemideki personelden biri halatla denize atlayıp karaya çıktı. Personel, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Diğer personel de gemiye yanaşan itfaiye aracından uzatılan merdivenle kurtarıldı. 

        DENİZ SEVİYESİ YÜKSELDİ

        Öte yandan, ilçede etkili olan fırtına sonucu deniz seviyesi yükseldi. Dev dalgalar nedeniyle Boyranaltı Sahili İsmetpaşa Caddesi'ni suyla doldu. Caddedeki binalara kadar gelen deniz suyu nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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