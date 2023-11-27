Kastamonu'da yaban hayvanları sayıldı
KASTAMONU'daTarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler Ilgaz Dağı ve Tosya Gavurdağı yaban hayatı sahalarında bulunan hayvanların sayımını yaptı.
KASTAMONU'daTarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler Ilgaz Dağı ve Tosya Gavurdağı yaban hayatı sahalarında bulunan hayvanların sayımını yaptı.
Kastamonu'da Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürülüğü'ne bağlı ekipler, Ilgaz Dağı ve Tosya Gavurdağı yaban hayatı sahalarında 2023 yılı envanteri acılıkta bir terim olan 'sürek-bek' metodu ile doğada yaşayan hayvanların sayımını gerçekleştirdi.
YAKLAŞIK 100 HEKTARLIK ALAN İNCELENDİ
Taraması yapılan 85-100 hektarlık alanlar; Ilgaz Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 9 örnek, Tosya Gavurdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 7 örnek tespit etti.
TESPİTTE DIŞKILAR İNCELENDİ
Yapılan sürek envanteri sonucunda; ayı, yaban domuzu, kurt, geyik ve karaca izleri ve dışkıları tespit edildi.
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