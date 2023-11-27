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        Kastamonu'da yaban hayvanları sayıldı

        KASTAMONU'daTarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler Ilgaz Dağı ve Tosya Gavurdağı yaban hayatı sahalarında bulunan hayvanların sayımını yaptı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 19:08 Güncelleme: 27.11.2023 - 19:10
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        Kastamonu'da yaban hayvanları sayıldı
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        KASTAMONU'daTarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler Ilgaz Dağı ve Tosya Gavurdağı yaban hayatı sahalarında bulunan hayvanların sayımını yaptı. 

        Kastamonu'da Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürülüğü'ne bağlı ekipler, Ilgaz Dağı ve Tosya Gavurdağı yaban hayatı sahalarında 2023 yılı envanteri acılıkta bir terim olan 'sürek-bek' metodu ile doğada yaşayan hayvanların sayımını gerçekleştirdi.

        YAKLAŞIK 100 HEKTARLIK ALAN İNCELENDİ

        Taraması yapılan 85-100 hektarlık alanlar; Ilgaz Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 9 örnek, Tosya Gavurdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 7 örnek tespit etti. 

        TESPİTTE DIŞKILAR İNCELENDİ

        Yapılan sürek envanteri sonucunda; ayı, yaban domuzu, kurt, geyik ve karaca izleri ve dışkıları tespit edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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