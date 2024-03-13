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        Kastamonu'da 5 ayrı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da 5 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 00:50 Güncelleme: 13.03.2024 - 01:03
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        Kastamonu'da 5 ayrı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da 5 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Daday İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Yapılan operasyonda 5 ayrı suçtan 2 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B.Y. yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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