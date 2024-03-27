Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İstanbul'da eşimiz dostumuz, akrabamız, kimler varsa hepsini arayalım. Orada 5 senedir adeta zulüm altında inlemiş İstanbul'u yeniden gerçek belediyeciliğe kavuşturalım." dedi.

Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, katılımcılarla aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Yerel yönetimlerin önemine değinen Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek üzere bu milletin geleceğine dair, istenen yere ulaşmak adına döşeyeceğimiz taşları bir bir planladık, uyguluyoruz. Uygulamaya da devam edeceğiz. Bunların arasında en önemli noktalardan bir tanesi de yerel yönetimler, belediyeler. Bunu neden söylüyorum, çünkü bir ülkenin kalkınması sadece genel halden ibaret değildir. Yerelde de aynı gayretin, aynı düşüncenin, aynı hissiyatın olması gerekiyor. 31 Mart’ta sizlerin Tahsin başkandan yana koyacağınız tavır, Kastamonu ile ilgili tahayyüllerimizin de gerçekleşmesi için çok önemli bir adımdır." diye konuştu.

AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş'ın projelerini anlattığını dile getiren Yumaklı, şunları kaydetti: "Onun ile diğerleri arasındaki farkın, 'yapacağız, edeceğiz'den, 'Ben bunu planladım, yapmaya da karar verdim' olduğunu biliyorsunuz. Kastamonu'nun bir de daha büyük projeleri var. Bunların hükümet bazında takip edilmesi ve yapılması gerekiyor. Mesela Kırık Barajı. Allah nasip eder, ömür verirse açılışını da yapmak bize nasip olur. Hastanemiz var, bu sene yapımına başlanılacak olan Maslak Sanayi Sitesi var, Karaçomak Deresi'nin ıslahı var. Adını sayamadığım çok büyük hacimli işleri hem ben kendi bakanlığımla alakalı olanları takip edeceğim hem de diğer bakanlıklarda olanları takip edip yapılması, hayata geçirilmesi için elimden geleni yapacağım."

Yumaklı, seçimler için destek isteyerek, "İstanbul'daki hemşehrilerimize, 'Derneklerinde, toplantılarında Kastamonu'da kim varsa arıyorsunuz, Tahsin başkanı 31 Mart’ta göreve getirmek için akrabalarınıza söylüyorsunuz' dedim. Sizi aradılar. Şimdi sizden istiyorum, Kastamonu'dan İstanbul'da eşimiz, dostumuz, akrabamız, kimler varsa hepsini arayalım. Orada 5 senedir adeta zulüm altında inlemiş İstanbul'u yeniden gerçek belediyeciliğe kavuşturalım." ifadelerini kullandı. Tahsin Babaş ise Kastamonu'nun kadim bir şehir olduğunu, bu şehre hizmet etmek istediğini söyledi.