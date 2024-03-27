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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Çeltik Tohumu Temini Programı"nda konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bizim ülkemiz, dünyada tohumculukta ilk 10 ülkenin arasında. Yani bu memlekette kullanılan tohumların yüzde 97'sini biz yine bu memleketin topraklarında üretiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 14:44 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:44
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Çeltik Tohumu Temini Programı"nda konuştu:
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bizim ülkemiz, dünyada tohumculukta ilk 10 ülkenin arasında. Yani bu memlekette kullanılan tohumların yüzde 97’sini biz yine bu memleketin topraklarında üretiyoruz." dedi.

        Bakan Yumaklı, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamına düzenlenen "Çeltik Tohumu Temini Programı"na katıldı.

        Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, bir karış toprağın bile boş kalmasını istemediklerini belirtti.

        Tosya'nın çeltiğin başkenti olduğunu anlatan Yumaklı, "Pirinç deyince akla Tosya gelir, ikincisi gelmez. Buradaki bu üretimi daha fazla artırmak, daha kaliteli olmasını sağlamak için İl Tarım Müdürlüğümüzün bütün Türkiye'de uyguladığımız projeyi burada da uygulaması söz konusu oldu." diye konuştu.

        Tosya'ya son 22 yılda yaklaşık 800 milyon liralık tarımsal destek ve yatırım sağlandığını dile getiren Yumaklı, "Bin 180 proje yapıldı. Su ve sulama alanında da yaklaşık 11 yatırım gerçekleştirildi. Tosya'nın yeşilini daha da artırmak için yaklaşık 35 milyon fidan dikildi, aynı zamanda orman endüstrisinin de Tosya'da yine yan bir sektör olarak ilerlemesini, gelişmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç ediyoruz"

        Türkiye'deki tohumculukla ilgili de konuşan Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bizim ülkemiz, dünyada tohumculukta ilk 10 ülkenin arasında. Yani bu memlekette kullanılan tohumların yüzde 97'sini biz yine bu memleketin topraklarında üretiyoruz. Çok eskiden yanlış bilinen doğruları hala söylemeye devam edenler var. Ben buradan tekrar ifade edeyim. Vatandaşlarımız müsterih olsun, tohumla ilgili bu ülkenin hiçbir sorunu, hiçbir problemi yoktur. Elbette ki bazı ürünlerde geliştirmemiz gereken alanlar var, onları da hızla hem bizim Bakanlığımıza ait kurumlar hem de özel sektör çok hızlı bir gelişim içerisinde. Yani dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç ediyoruz. Böyle bir ülke durumundayız. İnşallah bizler Anadolu'nun bütün topraklarını da sertifikalı tohumlarla buluşturmaya devam edeceğiz."

        Tosya'da bu yıl yüzde 50 hibe ile patates tohumu dağıtımı da yapacaklarını bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Şu an da yaptığımız programla birlikte yüzde 75 hibeli olacak şekilde 68 tonluk Osmancık çeşidi çeltik tohumunu dağıtmış olacağız. Nisan ayı içerisinde de devam edecek. Aynı zamanda yüzde 75 hibeli domates ve biber fidesi var. Yine 100 çiftçimize de sera örtüsü vereceğiz. 2024 yılında 400 çiftçimiz, üreticimiz bundan faydalanmış olacak. Biz tabii daha fazlasını yapacağız. Daha fazlasını yapmak için gayret ediyoruz. Hep aynı şeyi söylüyoruz, sizler üretin, biz hemen sizin yanı başınızdayız."

        Konuşmanın ardından vatandaşlara çeltik tohumu ile fidan dağıtımı yapıldı.

        Programa, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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