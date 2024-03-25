Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Kastamonu'da çanta içerisine gizlenmiş halde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Kastamonu'da çanta içerisine gizlenmiş halde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda 3 şüphelinin üst ve eşyalarında yapılan aramalarda, çanta içerisine gizlenmiş halde 196,01 gram sentetik uyuşturucu, 5 bin 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.