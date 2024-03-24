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        Kastamonu'da ekipler ilkbaharda karla mücadele çalışması yapıyor

        Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, mart ayında yağan karın ardından köy yollarında kar mücadelesi yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 11:56 Güncelleme: 24.03.2024 - 11:56
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        Kastamonu'da ekipler ilkbaharda karla mücadele çalışması yapıyor
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        Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, mart ayında yağan karın ardından köy yollarında kar mücadelesi yapıyor.

        Büyük bölümü engebeli araziden oluşan kentte bu kış yoğun kar yağışı yaşanmadı. Kış mevsiminde geçmiş yıllara oranla daha az kar mücadelesi gerçekleştiren İl Özel İdaresi ekipleri, özellikle iki gündür etkili olan kar yağışının ardından yüksek rakımlı köylerde yoğun mesai harcıyor.

        1054'ü köy, 2 bin 614'ü mahalle olmak üzere 3 bin 668 yerleşim yerinin olduğu Kastamonu'da, 9 bin 840 kilometre yol ağından sorumlu olan ekipler, bu yıl ilkbaharda da karla mücadele çalışması yürüttü.

        Özellikle yüksek rakımlı köylerde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı bazı yerlerde 50 santimetreyi geçti. Ekiplerin karla mücadele çalışması dron ile görüntülendi.

        Kastamonu İl özel İdaresinde iş makinesi operatörü Cengiz Hodancı, AA muhabirine, yazın kumlama tesviye ve asfalt işlerinde çalıştıklarını, kışın da kar mücadelesinde görev aldıklarını söyledi.

        Yaklaşık 14 yıldır bu işi yaptığını anlatan Hodancı, "Kışın beklediğimiz kar bu sene önceki seneler gibi yağmadı. Kar mart sonunda geldi. Bahar ayında beklediğimizden daha fazla kar oldu. Köylerimizin yüksek kesimlerinde 40-50 santimetre kar oldu." dedi.

        Kastamonu'nun birçok ilçesinde kar mücadelesi yapıldığını kaydeden Hodancı, "Kastamonu'nun 19 ilçesi var. Birçok ilçemize kar yağmış durumda. İlçelerdeki arkadaşlar da yoğun şekilde kar mücadelesi yapıyor. Biz de kapanan köy yollarını greyderlerle açmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Köy yollarını açarak ulaşım sağladıkları için mutlu olduklarını ifade eden Hodancı, şöyle devam etti:

        "Ramazan ayında köyde duranların çocukları, anne babalarını ziyarete geliyor. Yolları açınca onlar daha kolay geliyor. Görenler bunun için bize teşekkür ediyor. Yol açılınca yaşlı amcalarımız çıkıyor, dua ediyorlar. Böyle günlerde yollarını açtığımız için dua ediyorlar. Onların dualarını almak bizleri mutlu ediyor."

        Kastamonu merkeze bağlı Çatalçam köyünde yaşayan Nuri Ölegen ise "Köyde yalnız yaşıyorum. Köyümüze yaklaşık 50 santimetre kar yağdı. Martın sonunda kar yağdı. Greyder geldi yolumuzu açtı. Devletten Allah razı olsun. Arkadaşlara, Valimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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