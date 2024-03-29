Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı'nı yerel yönetimlerle birlikte inşa edeceğiz

        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bizler, bu millet için gerçekten zamanını feda eden, dur durak bilmeyen bir Cumhurbaşkanı'nın yol arkadaşlarıyız.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 17:12 Güncelleme: 29.03.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı'nı yerel yönetimlerle birlikte inşa edeceğiz
        ABONE OL
        ABONE OL

        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bizler, bu millet için gerçekten zamanını feda eden, dur durak bilmeyen bir Cumhurbaşkanı'nın yol arkadaşlarıyız. Bu kervana yerel yönetimler de 31 Mart'ta katıldığı andan itibaren, 'Türkiye Yüzyılı'nı yerel yönetimler, ilçelerle, ilimizle, 81 ilimizle, illerimize ait ilçelerimizle birlikte hep beraber inşa edeceğiz” dedi.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, memleketi Kastamonu'da, AK Parti Taşköprü İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Bakan Yumaklı, Taşköprü'nün çehresinin AK Parti'nin adayı Hüseyin Arslan ile çok farklı hale geleceğini söyledi. İlçeye yönelik yatırımlara değinen Bakan Yumaklı, "Taşköprü'de 27 kilometrelik orman yolu yapımı planımızda var. 2024 yılı içerisinde bunu tamamlayacağız inşallah. Hayvancılıkla yine mevcuttaki potansiyelin yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Burada 640 dekarlık mera ıslah projesi bulunuyor. Bunlar 2024 yılı içerisinde hayvancılık yapan kardeşlerimiz için tamamlanacak. Kastamonu, bir orman şehri, ORKÖY (Orman ve Köy İşleri Genel Müdürlüğü) faaliyetleriyle ilgili Taşköprü'ye ayırdığımız rakam 227 milyon liradır. Bu da Taşköprü'ye hayırlı olsun. Yine ORKÖY kredileri çerçevesinde ormancılık yapan ya da orman sektöründe faaliyet gösteren köylülerimize de farklı uygulamalarımız olacak. Son dönemde trüf aşılı meşe fidanı konusu var. Bu konu da Taşköprü'de gelişmeye devam ediyor. Bizler de 10 dekar alanda meşe fidanını toprakla buluşturmuş olacağız. Sarımsak veya diğer tarım ürünlerinin dışında da ekonomik değeri yüksek bir ürün de Taşköprü'de yetiştirilecek" diye konuştu.

        'TÜRKİYE YÜZYILI'NI HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ'

        Bakan Yumaklı, 1 Nisan itibarıyla, yerel seçimler öncesi verilen sözlerin takipçisi olacağını söyleyerek, "19 ilçemizle birlikte Kastamonu merkezini, benim mensubu olduğum AK Parti'nin gerçek belediyeciliğiyle kavuşturduğumuzda, aylık olarak ben de bütün yapılan çalışmaları takip edeceğim. Yani sadece milletimiz değil, ben de takip edeceğim. Bizler, bu millet için gerçekten zamanını feda eden, dur durak bilmeyen bir Cumhurbaşkanı'nın yol arkadaşlarıyız. Bu kervana yerel yönetimler de 31 Mart'ta katıldığı andan itibaren, 'Türkiye Yüzyılı'nı yerel yönetimler, ilçelerle, ilimizle, 81 ilimizle, illerimize ait ilçelerimizle birlikte hep beraber inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bir seçenek daha var; futbol faaliyetlerini durdurmak"
        "Bir seçenek daha var; futbol faaliyetlerini durdurmak"
        Ramazan Pişkin cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Ramazan Pişkin cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Kongrenin doğru mesajı ne olacak?
        Kongrenin doğru mesajı ne olacak?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        ‘3 Cisim Problemi’nin problemi ne?
        ‘3 Cisim Problemi’nin problemi ne?
        Kendini seçmek
        Kendini seçmek
        "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı"
        "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı"
        Meryem Çap cinayeti davası: İşkencenin ses kaydı ortaya çıktı
        Meryem Çap cinayeti davası: İşkencenin ses kaydı ortaya çıktı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Ali Koç'tan devam kararı!
        Ali Koç'tan devam kararı!
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        İsrail'de kriz: Netanyahu ve Gantz tartıştı
        İsrail'de kriz: Netanyahu ve Gantz tartıştı
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Beklenen düğün bu akşam
        Beklenen düğün bu akşam
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da konuştu:
        Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine fidan dağıt...
        Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine fidan dağıt...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da konuştu:
        Bakan Yumaklı: Kastamonu'da mensubu olduğum partinin adaylarının kazanması...
        Bakan Yumaklı: Kastamonu'da mensubu olduğum partinin adaylarının kazanması...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da konuştu: