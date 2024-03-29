Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı'nı yerel yönetimlerle birlikte inşa edeceğiz

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bizler, bu millet için gerçekten zamanını feda eden, dur durak bilmeyen bir Cumhurbaşkanı'nın yol arkadaşlarıyız. Bu kervana yerel yönetimler de 31 Mart'ta katıldığı andan itibaren, 'Türkiye Yüzyılı'nı yerel yönetimler, ilçelerle, ilimizle, 81 ilimizle, illerimize ait ilçelerimizle birlikte hep beraber inşa edeceğiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, memleketi Kastamonu'da, AK Parti Taşköprü İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Bakan Yumaklı, Taşköprü'nün çehresinin AK Parti'nin adayı Hüseyin Arslan ile çok farklı hale geleceğini söyledi. İlçeye yönelik yatırımlara değinen Bakan Yumaklı, "Taşköprü'de 27 kilometrelik orman yolu yapımı planımızda var. 2024 yılı içerisinde bunu tamamlayacağız inşallah. Hayvancılıkla yine mevcuttaki potansiyelin yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Burada 640 dekarlık mera ıslah projesi bulunuyor. Bunlar 2024 yılı içerisinde hayvancılık yapan kardeşlerimiz için tamamlanacak. Kastamonu, bir orman şehri, ORKÖY (Orman ve Köy İşleri Genel Müdürlüğü) faaliyetleriyle ilgili Taşköprü'ye ayırdığımız rakam 227 milyon liradır. Bu da Taşköprü'ye hayırlı olsun. Yine ORKÖY kredileri çerçevesinde ormancılık yapan ya da orman sektöründe faaliyet gösteren köylülerimize de farklı uygulamalarımız olacak. Son dönemde trüf aşılı meşe fidanı konusu var. Bu konu da Taşköprü'de gelişmeye devam ediyor. Bizler de 10 dekar alanda meşe fidanını toprakla buluşturmuş olacağız. Sarımsak veya diğer tarım ürünlerinin dışında da ekonomik değeri yüksek bir ürün de Taşköprü'de yetiştirilecek" diye konuştu.