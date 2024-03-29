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        Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine fidan dağıtıldı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ilkokul öğrencilerine fidan dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 14:44 Güncelleme: 29.03.2024 - 15:04
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        Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine fidan dağıtıldı
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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ilkokul öğrencilerine fidan dağıttı.

        Şehit Faruk Karagöz İlkokulu Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programda birinci sınıf öğrencilerine animasyon filmi izletildi.

        Animasyon hakkında öğrencilere sunumda bulunan Hanönü Orman İşletme Şefi Ergin Sezgin, ormanların öneminden bahsetti.

        Daha sonra öğrencilere sedir fidanı ve boyama kitabı dağıtıldı.

        Okul müdürü Hüsnü Barın da görevlilere teşekkür etti.

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