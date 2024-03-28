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        Bakan Yumaklı: Kastamonu'da mensubu olduğum partinin adaylarının kazanması önemli

        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde AK Parti seçim ofisi ziyaretinde, Kastamonulu olduğunu hatırlatarak, "Önemli olan Kastamonu'nun 19 ilçesinin ve merkez ilçenin benim mensubu olduğum partinin adayları tarafından kazanılması" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 16:54 Güncelleme: 28.03.2024 - 17:00
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        Bakan Yumaklı: Kastamonu'da mensubu olduğum partinin adaylarının kazanması önemli
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        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde AK Parti seçim ofisi ziyaretinde, Kastamonulu olduğunu hatırlatarak, "Önemli olan Kastamonu'nun 19 ilçesinin ve merkez ilçenin benim mensubu olduğum partinin adayları tarafından kazanılması" dedi.

        Bakan Yumaklı, Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde AK Parti'nin seçim ofisini ziyaret etti. Yumaklı, cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 31 Mart için hazırlıklara başladıklarını söyledi. Kastamonulu olduğunu hatırlatan Yumaklı, "Önemli olan Kastamonu'nun 19 ilçesinin ve merkez ilçenin benim mensubu olduğum partinin adayları tarafından kazanılması. Bu hakikaten son derece önemli. Kastamonu'nun bundan sonraki gelecek tahayyülü ile alakalı, yapacağı projelerle alakalı önemli. Doğal gaz artık bir lüks değil, olması gereken bir husus. Özellikle hanımefendilerin bunu beklediğini biliyoruz. Doğal gazın sadece Ağlı'ya değil, olmayan diğer ilçelere de gelmesini ben yakından takip ediyorum. İnşallah çok kısa sürede ilçelerimize doğal gaz gelecek. Çok önemli, çünkü bildiğim kadarıyla burada altyapı çalışması hiç yok. Bununla alakalı da ben kendim Kastamonu'nun diğer konuları olduğu gibi bunları da takip edeceğim" ifadelerini kullandı.

        İstanbul'da çok sayıda Kastamonulunun yaşadığını söyleyen Yumaklı, "Benim bir istirhamım da şu olacak. İstanbul'da ikinci nüfusuz. Bütün ilçelere hemen hemen gitmeye çalıştım, oradaki derneklerimizle bir araya geldim. Kastamonulu kardeşlerimizle hemhal olduk. Onlara dedim ki; 'Kastamonu'da eşinizi, dostunuzu arayın, benim mensup olduğum partinin adaylarının bu seçimden en iyi oyla çıkması için onlara mutlak suretle bunu yapmaları gerektiğini söyleyin' dedim. Onlar da bunu kabul ettiler. Şimdi tersini söyleyeceğim. İstanbul'da eşimizi, dostumuzu arayarak orada yine benim mensup olduğum partinin adayı olan Murat Kurum'a oylarını vermeleri için o icazeti vermeleri için söz istiyorum. Sizlerden de bununla ilgili söz istiyorum" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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