Bakan Yumaklı: Kastamonu'da mensubu olduğum partinin adaylarının kazanması önemli

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde AK Parti seçim ofisi ziyaretinde, Kastamonulu olduğunu hatırlatarak, "Önemli olan Kastamonu'nun 19 ilçesinin ve merkez ilçenin benim mensubu olduğum partinin adayları tarafından kazanılması" dedi.

Bakan Yumaklı, Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde AK Parti'nin seçim ofisini ziyaret etti. Yumaklı, cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 31 Mart için hazırlıklara başladıklarını söyledi. Kastamonulu olduğunu hatırlatan Yumaklı, "Önemli olan Kastamonu'nun 19 ilçesinin ve merkez ilçenin benim mensubu olduğum partinin adayları tarafından kazanılması. Bu hakikaten son derece önemli. Kastamonu'nun bundan sonraki gelecek tahayyülü ile alakalı, yapacağı projelerle alakalı önemli. Doğal gaz artık bir lüks değil, olması gereken bir husus. Özellikle hanımefendilerin bunu beklediğini biliyoruz. Doğal gazın sadece Ağlı'ya değil, olmayan diğer ilçelere de gelmesini ben yakından takip ediyorum. İnşallah çok kısa sürede ilçelerimize doğal gaz gelecek. Çok önemli, çünkü bildiğim kadarıyla burada altyapı çalışması hiç yok. Bununla alakalı da ben kendim Kastamonu'nun diğer konuları olduğu gibi bunları da takip edeceğim" ifadelerini kullandı.