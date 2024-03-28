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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "AK Parti belediyeciliği, gerçek belediyeciliktir. 'Yapacağım' dedi mi yapar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 15:22 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:22
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da konuştu:
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "AK Parti belediyeciliği, gerçek belediyeciliktir. 'Yapacağım' dedi mi yapar." dedi.

        Bakan Yumaklı, Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde AK Parti seçim ofisini ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kastamonu'da olmayan ilçelerinin de doğal gaza kavuşması için sürecin takipçisi olacağını söyledi.

        Genel seçimlerin hemen ardından yerel seçimler için çalışmalara başladıklarını belirten Yumaklı, "31 Mart'ta Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa etme adına, yerel yönetimleri de buna dahil etmek üzere çalışmalara başladık. Önemli olan Kastamonu'nun 19 ilçesinin ve merkez ilçenin, benim mensubu olduğum partinin adayları tarafından kazanılması. Bu hakikaten son derece önemli." diye konuştu.

        Kastamonu ile ilgili tüm projelerin takipçisi olacağını vurgulayan Yumaklı, her konuda Kastamonuluların yanında bulunduklarını kaydetti.

        Daha sonra Azdavay ilçesinde AK Parti seçim ofisine ziyarette bulunan Yumaklı, Azdavay'ın kendisi için ayrı bir yeri bulunduğunu dile getirdi.

        Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için yola çıktıklarına işaret eden Yumaklı, "Sizler nasıl 28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılını inşa etme şerefini verdiniz, o zaman Sayın Cumhurbaşkanı'mız hedefimizin 31 Mart olduğunu ifade etmişti. Bizler de tüm ekibimizle sahaya çıktık. O büyük gün geldi çattı. Ben bakan olarak herkese eşit mesafedeyim lakin Kastamonu'daki sonuçlar beni ayrıca yakından ilgilendiriyor. Sizlerin desteğinden hiçbir şüphem yok. Kalabalıklardan eminim." ifadelerini kullandı.

        AK Parti belediyeciliğinin ayrı yeri olduğunu anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Sizlerin vereceği yetki, Azdavay'ın da çehresini değiştirecektir. Osman başkana olan inancımız tamdır. Bizler de bakanlık olarak üzerimize ne düşerse takip edeceğim. AK Parti belediyeciliği gerçek belediyeciliktir. 'Yapacağım' dedi mi yapar. 31 Mart akşamı Azdavay'dan rekor oy istiyorum. Bu toplantı bittikten sonra İstanbul'da çoluğumuzu çocuğumuz arayacağız ve diyeceğiz ki, 'Bakanımız geldi, bizden söz aldı. İstanbul'daki 5 senelik fetret devrini sona erdirmek üzere Murat Kurum'a oy vereceksiniz'. Nazınızın geçtiği herkesi aramak için bana söz veriyor musunuz?"

        Yumaklı, hükümetin vatandaşın duasına ihtiyacı olduğunu belirterek, "Sizler için çalışan hükümetin en büyük desteği ve gücü sizlerin dualarınız. Sizden, başka bir şey istemiyoruz, bize dua edin. Çünkü hakikaten birçok cephede mücadele ediyoruz. Bunlardan bazılarını görüyor, bazılarını görmüyorsunuz. Bu memleket için gecesini gündüzüne katmış bir Cumhurbaşkanı'mız var. En uzaktaki sorunların bile hallolması için çalışan bir Cumhurbaşkanı'mız var." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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