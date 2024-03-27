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        Bakan Yumaklı, Kastamonu'da çiftçiye çeltik tohumu dağıttı

        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 68 ton çeltik tohumu ve 1500 adet fidan dağıtımı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 15:13 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:15
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        Bakan Yumaklı, Kastamonu'da çiftçiye çeltik tohumu dağıttı
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        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 68 ton çeltik tohumu ve 1500 adet fidan dağıtımı yaptı.

        Bakan Yumaklı, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi Çeltik Tohumu Temini Programı'na katıldı. Yumaklı, projeyi uygulamanın kolay olduğunu belirterek, Türkiye genelinde üretimin artmasını ve tarım arazilerinin verimli bir şekilde kullanılmasını hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin tohumculukta önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Ülkemiz dünyada tohumculukta ilk 10 ülke arasında. Bu ülkede kullanılan tohumların yüzde 97'si kendi topraklarımızda üretiliyor. Vatandaşlarımızın tohumlar konusunda endişelenmesine gerek yok. Ülkemizin tohum konusunda hiçbir sorunu yoktur" diye konuştu.

        Yumaklı, tohumla ilgili bir sorun, problem olmadığını söyleyerek, "Ebette bazı ürünlerde geliştirmemiz gereken alanlar var. Onları da hızla hem bizim bakanlığımıza ait kurumlar hem de özel sektör çok hızlı bir gelişim içerisinde. Yani dünyanın 117 ülkesine biz tohum ihraç ediyoruz. Öyle bir ülke durumundayız. İnşallah bizler, bütün Anadolu'nun bütün topraklarını sertifikalı tohumlarla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

        Yumaklı, konuşmasının ardından çiftçilere çeltik tohumu, çam, mavi ladin, kuşburnu ve badem fidanı dağıtımı gerçekleştirdi. Törende toplam 68 ton çeltik tohumu ve 1500 adet fidan dağıtıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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