Bakan Yumaklı, Kastamonu'da çiftçiye çeltik tohumu dağıttı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 68 ton çeltik tohumu ve 1500 adet fidan dağıtımı yaptı.

Bakan Yumaklı, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi Çeltik Tohumu Temini Programı'na katıldı. Yumaklı, projeyi uygulamanın kolay olduğunu belirterek, Türkiye genelinde üretimin artmasını ve tarım arazilerinin verimli bir şekilde kullanılmasını hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin tohumculukta önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Ülkemiz dünyada tohumculukta ilk 10 ülke arasında. Bu ülkede kullanılan tohumların yüzde 97'si kendi topraklarımızda üretiliyor. Vatandaşlarımızın tohumlar konusunda endişelenmesine gerek yok. Ülkemizin tohum konusunda hiçbir sorunu yoktur" diye konuştu.