Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, gelir-gider tablosunu belediye binasına astı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Belediye Başkanı Abdullah Çatal, gerçekleştirdiği hizmetler ile gelir-gider tablosunu belediye binasının dış cephesine astı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 13:19 Güncelleme: 26.03.2024 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, gelir-gider tablosunu belediye binasına astı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Belediye Başkanı Abdullah Çatal, gerçekleştirdiği hizmetler ile gelir-gider tablosunu belediye binasının dış cephesine astı.

        31 Mart yerel seçimlerinde Taşköprü Belediye Başkanlığına aday olmayan Çatal, belediye başkanı olduğu 2019 yılından itibaren yaptığı hizmetler, gelir-gider tablosu ve teşekkür mesajı içeren yazının olduğu afişleri vatandaşların inceleyebilmesi için belediye binasının dışına astı.

        Çatal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2019'da göreve geldiğinden itibaren şeffaf yönetim anlayışı benimsediğini söyledi.

        Vatandaşların fikirlerine değer vererek hizmetleri şekillendirdiğini aktaran Çatal, "Şimdi görevimizin sona ermesine az bir zaman kala, yine bu şeffaflık ilkesinden ödün vermeden gelir gider tablosu ve hizmetlerimizi ilçe halkıyla paylaşıyoruz. Taşköprü'nün geleceği için yapılan her harcamanın şeffaf bir şekilde bilinmesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Kripto yasası Meclis'e geliyor
        Kripto yasası Meclis'e geliyor
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        "Onlara asla imza atmam!"
        "Onlara asla imza atmam!"
        'Titanic'teki ünlü kapı açık artırmada
        'Titanic'teki ünlü kapı açık artırmada
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        Milliler bir ilki başardı!
        Milliler bir ilki başardı!
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da "sağlık destek hattı" kuruldu
        Kastamonu'da "sağlık destek hattı" kuruldu
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Daday, Türkiye'nin 25'inci sakin şehri oldu
        Daday, Türkiye'nin 25'inci sakin şehri oldu
        Şehit Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar, Tosya'da kabri başında anıldı
        Şehit Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar, Tosya'da kabri başında anıldı
        Tosya'da Nevruz Bayramı kutlandı
        Tosya'da Nevruz Bayramı kutlandı
        Kastamonu'da ekipler ilkbaharda karla mücadele çalışması yapıyor
        Kastamonu'da ekipler ilkbaharda karla mücadele çalışması yapıyor