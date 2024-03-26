Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, gelir-gider tablosunu belediye binasına astı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Belediye Başkanı Abdullah Çatal, gerçekleştirdiği hizmetler ile gelir-gider tablosunu belediye binasının dış cephesine astı.

31 Mart yerel seçimlerinde Taşköprü Belediye Başkanlığına aday olmayan Çatal, belediye başkanı olduğu 2019 yılından itibaren yaptığı hizmetler, gelir-gider tablosu ve teşekkür mesajı içeren yazının olduğu afişleri vatandaşların inceleyebilmesi için belediye binasının dışına astı.

Çatal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2019'da göreve geldiğinden itibaren şeffaf yönetim anlayışı benimsediğini söyledi.