Tosya'da Nevruz Bayramı kutlandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kapsamında Nevruz Bayramı kutlandı.

Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Okul Müdürü Sami Otlu programda yaptığı konuşmada, bayramların Türk kültüründe birleştirici bir gücü olduğunu söyledi.

Otlu, bu günlerde kin ve nefretin unutularak sevgi, dostluk ve barışın baş tacı edildiğini belirtti.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve örste demir dövüldü.