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        Tosya'da Nevruz Bayramı kutlandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kapsamında Nevruz Bayramı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 17:18 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:18
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        Tosya'da Nevruz Bayramı kutlandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kapsamında Nevruz Bayramı kutlandı.

        Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Okul Müdürü Sami Otlu programda yaptığı konuşmada, bayramların Türk kültüründe birleştirici bir gücü olduğunu söyledi.

        Otlu, bu günlerde kin ve nefretin unutularak sevgi, dostluk ve barışın baş tacı edildiğini belirtti.

        Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve örste demir dövüldü.

        Nevruz ateşinin yakılmasının ardından program sona erdi.

        Programa, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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