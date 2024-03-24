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        Kastamonu'nun karla kaplanan ormanları dron ile görüntülendi

        Kastamonu'nun ilkbaharda beyaza bürünen ormanları havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 11:00 Güncelleme: 24.03.2024 - 11:00
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        Kastamonu'nun karla kaplanan ormanları dron ile görüntülendi
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        Kastamonu'nun ilkbaharda beyaza bürünen ormanları havadan görüntülendi.

        Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkeziyle bağlantısını sağlayan kara yolunun yüksek rakımlı noktalarında kar yağışı etkili oldu.

        Ortasökü köyü Isırganlık mevkisi ile 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi arasında kalan bölgede kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

        Yol güzergahı üzerinde kalan, zaman zaman sisin de etkili olduğu, karla kaplı ormanlık alanlarda ortaya çıkan manzara dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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