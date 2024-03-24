Kastamonu'nun karla kaplanan ormanları dron ile görüntülendi

Yol güzergahı üzerinde kalan, zaman zaman sisin de etkili olduğu, karla kaplı ormanlık alanlarda ortaya çıkan manzara dron ile görüntülendi.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkeziyle bağlantısını sağlayan kara yolunun yüksek rakımlı noktalarında kar yağışı etkili oldu.

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