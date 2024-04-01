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        Kastamonu Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Baltacı'dan açıklama:

        Kastamonu Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Hasan Baltacı, "Biz, zafer kutlamasında değiliz. Bütün Kastamonu'yu kucaklayacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:12 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:12
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        Kastamonu Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Baltacı'dan açıklama:
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        Kastamonu Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Hasan Baltacı, "Biz, zafer kutlamasında değiliz. Bütün Kastamonu'yu kucaklayacağız." dedi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, araçlarıyla konvoy oluşturdu.

        Seçim otobüsünden kalabalığa seslenen Baltacı, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Bizim Hasan'ı anlatmamız lazım. 'Bizim Hasan' kocaman bir aile. 'Bizim Hasan' umut eden, mücadele eden, kararlılıkla, inançla memleketine sahip çıkanlardır. 'Bizim Hasan' isimsiz bir kahramandır, gece gündüz çalışandır. Biz, hepimiz, 'Bizim Hasan'ız. İyi ki varsınız. Biz, zafer kutlamasında değiliz. Bütün Kastamonu'yu kucaklayacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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