KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde seyyar sandık ekibi, arıza yapan asansörde 45 dakika mahsur kaldı.

Toplu Konut İdaresi Tosya 3'üncü Etap Konutları'nda oturan yaşlı bir seçmenin talebi üzerine adrese seyyar sandık ekibi gönderildi. Sandık başkanı, başkan yardımcısı ve siyasi partilerin üyelerinden oluşan 7 kişilik seyyar sandık ekibi, oy kullanacak seçmenin dairesine çıkmak için asansöre bindi. Bu sırada arıza yapan asansör, girişten eksi 1'inci kata düştü. Seyyar sandık ekibi, asansörde mahsur kaldı. Binadakilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sandık ekibi, site görevlilerinin müdahalesiyle yaklaşık 45 dakika sonra kurtarıldı. Olayda yaralanan olmadı.