Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda 2 zanlının üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramada, 7,73 gram sentetik uyuşturucu, 60 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği ile uyuşturucu içiminde kullanılan 3 cam düzenek bulundu.
Polis, şüphelilerden birinin evinin bahçesinde yaptığı aramada da toprağa saklanmış uyuşturucu hap ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.