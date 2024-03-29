Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 16:18 Güncelleme: 29.03.2024 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda 2 zanlının üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramada, 7,73 gram sentetik uyuşturucu, 60 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği ile uyuşturucu içiminde kullanılan 3 cam düzenek bulundu.

        Polis, şüphelilerden birinin evinin bahçesinde yaptığı aramada da toprağa saklanmış uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bir seçenek daha var; futbol faaliyetlerini durdurmak"
        "Bir seçenek daha var; futbol faaliyetlerini durdurmak"
        Ramazan Pişkin cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Ramazan Pişkin cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Kongrenin doğru mesajı ne olacak?
        Kongrenin doğru mesajı ne olacak?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        ‘3 Cisim Problemi’nin problemi ne?
        ‘3 Cisim Problemi’nin problemi ne?
        Kendini seçmek
        Kendini seçmek
        "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı"
        "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı"
        Meryem Çap cinayeti davası: İşkencenin ses kaydı ortaya çıktı
        Meryem Çap cinayeti davası: İşkencenin ses kaydı ortaya çıktı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Ali Koç'tan devam kararı!
        Ali Koç'tan devam kararı!
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        İsrail'de kriz: Netanyahu ve Gantz tartıştı
        İsrail'de kriz: Netanyahu ve Gantz tartıştı
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Beklenen düğün bu akşam
        Beklenen düğün bu akşam
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?

        Benzer Haberler

        Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı'nı yerel yönetimlerle birlikte inşa edeceğiz
        Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı'nı yerel yönetimlerle birlikte inşa edeceğiz
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da konuştu:
        Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine fidan dağıt...
        Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine fidan dağıt...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da konuştu:
        Bakan Yumaklı: Kastamonu'da mensubu olduğum partinin adaylarının kazanması...
        Bakan Yumaklı: Kastamonu'da mensubu olduğum partinin adaylarının kazanması...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da konuştu: