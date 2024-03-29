Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Polis, şüphelilerden birinin evinin bahçesinde yaptığı aramada da toprağa saklanmış uyuşturucu hap ele geçirdi.

Bu kapsamda 2 zanlının üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramada, 7,73 gram sentetik uyuşturucu, 60 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği ile uyuşturucu içiminde kullanılan 3 cam düzenek bulundu.

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