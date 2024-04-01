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        Kastamonu'da CHP'li Baltacı başkan seçildi; AK Parti 9, MHP 8, CHP 1, bağımsız aday 1 ilçede kazandı

        KASTAMONU'da resmi olmayan sonuçlara göre; CHP'nin adayı Hasan Baltacı belediye başkanı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 04:56 Güncelleme: 01.04.2024 - 05:00
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        Kastamonu'da CHP'li Baltacı başkan seçildi; AK Parti 9, MHP 8, CHP 1, bağımsız aday 1 ilçede kazandı
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        KASTAMONU'da resmi olmayan sonuçlara göre; CHP'nin adayı Hasan Baltacı belediye başkanı oldu. İlçelerde ise 9'unda AK Parti, 8'inde MHP, 1'inde CHP, 1'inde bağımsız aday kazandı.

        Kastamonu'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre; sandıkların yüzde 98,15'i açılırken; oyların yüzde 49,14'ünü alan CHP'li Hasan Baltacı belediye başkanı seçildi. İlçelerde, AK Parti'li 9, MHP'li 8, CHP'li 1 ve bağımsız 1 aday seçimi kazandı. Abana'da AK Parti'li Seda Oyar, Araç'ta AK Parti'li Süleyman Yazkan, Azdavay MHP'li Cevat Taşkan, Bozkurt'ta bağımsız aday Muammer Yanık, Cide'de MHP'li Nejdet Özdemir, Çatalzeytin'de MHP'li Ahmet Demir, Daday'da CHP'li Selahattin Yanık, Devrekani'de AK Parti'li Engin Altıkulaç, İnebolu'da MHP'li Engin Uzuner, Küre'de AK Parti'li Salih Turan, Taşköprü'de AK Parti'li Hüseyin Arslan, Tosya'da MHP'li Volkan Kavaklıgil, İhsangazi'de MHP'li Hayati Sağlık, Pınarbaşı'nda AK Parti'li Serkan Arı, Şenpazar'da AK Parti'li Cem Çınar, Ağlı'da AK Parti'li Bülent Ergin, Doğanyurt'ta AK Parti'li Ahmet Kaya, Hanönü'nde MHP'li Metin Yamalı, Seydiler'de MHP'li Mehmet Erdoğan seçimin galibi oldu.

        HASAN BALTACI

        Hasan Baltacı, 1978 yılında Sinop'un Boyabat ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlayan Baltacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi'nde yükseköğrenim gördü. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Kastamonu Temsilciliği görevini yürüten, CHP Kastamonu İl Başkanlığı görevinde bulunan Baltacı, 2018 ve 2023 yıllarında 27 ve 28'inci dönemde CHP Kastamonu Milletvekili seçildi. CHP'den Kastamonu Belediye Başkanlığına aday gösterilen Baltacı, evli ve 1 çocuk babası.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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