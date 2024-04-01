Kastamonu'da CHP'li Baltacı başkan seçildi; AK Parti 9, MHP 8, CHP 1, bağımsız aday 1 ilçede kazandı

KASTAMONU'da resmi olmayan sonuçlara göre; CHP'nin adayı Hasan Baltacı belediye başkanı oldu. İlçelerde ise 9'unda AK Parti, 8'inde MHP, 1'inde CHP, 1'inde bağımsız aday kazandı.

Kastamonu'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre; sandıkların yüzde 98,15'i açılırken; oyların yüzde 49,14'ünü alan CHP'li Hasan Baltacı belediye başkanı seçildi. İlçelerde, AK Parti'li 9, MHP'li 8, CHP'li 1 ve bağımsız 1 aday seçimi kazandı. Abana'da AK Parti'li Seda Oyar, Araç'ta AK Parti'li Süleyman Yazkan, Azdavay MHP'li Cevat Taşkan, Bozkurt'ta bağımsız aday Muammer Yanık, Cide'de MHP'li Nejdet Özdemir, Çatalzeytin'de MHP'li Ahmet Demir, Daday'da CHP'li Selahattin Yanık, Devrekani'de AK Parti'li Engin Altıkulaç, İnebolu'da MHP'li Engin Uzuner, Küre'de AK Parti'li Salih Turan, Taşköprü'de AK Parti'li Hüseyin Arslan, Tosya'da MHP'li Volkan Kavaklıgil, İhsangazi'de MHP'li Hayati Sağlık, Pınarbaşı'nda AK Parti'li Serkan Arı, Şenpazar'da AK Parti'li Cem Çınar, Ağlı'da AK Parti'li Bülent Ergin, Doğanyurt'ta AK Parti'li Ahmet Kaya, Hanönü'nde MHP'li Metin Yamalı, Seydiler'de MHP'li Mehmet Erdoğan seçimin galibi oldu.