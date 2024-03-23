Kastamonu'da kar yağışı etkisini sürdürdü

Kastamonu'nun yüksek rakımlı noktalarında kar etkili oldu.

Ilgaz Dağı, Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz ve Oyrak geçitlerinde kar yağışı, şiddetini artırdı.

Kastamonu-Tosya kara yolunun yüksek kesimlerinde de etkili olan kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı.

Karayolları ekipleri, kar ve soğuk havanın etkisiyle yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı çalışma yürüttü.

Trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.