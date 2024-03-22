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        Kar yağan Kastamonu'da "leylekler aç kalmasın" diye yuvalarına yem konuldu

        Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kardan etkilenen leyleklerin aç kalmaması amacıyla itfaiye ekiplerince yuvalarına yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:43 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:43
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        Kar yağan Kastamonu'da "leylekler aç kalmasın" diye yuvalarına yem konuldu
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        Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kardan etkilenen leyleklerin aç kalmaması amacıyla itfaiye ekiplerince yuvalarına yem bırakıldı.

        Bölgede birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle doğa beyaza büründü. Kar nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken leyleklerin yuvalarına, Seydiler Belediyesine bağlı itfaiye görevlileri tarafından yem konuldu.

        Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, AA muhabirine, belediye olarak doğal hayatı korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

        Bölgede ani şekilde kar yağışının etkili olduğunu belirten Erdoğan, "Havaların ısınmasıyla Seydiler ilçesi Yağlar Mahallesi'ne göç eden leylekler, ani kar yağışının artması sonucu uçamayınca yuvalarında aç kaldı. Bu durumu gören duyarlı mahalle halkı konuyu Seydiler Belediyesine bildirdi. Belediye ekiplerinin müdahalesi ile mahsur kalan leyleklerin yuvalarına yiyecek bırakıldı." dedi.

        Erdoğan, bölgede yağışın etkisini sürdürmesi durumunda benzer çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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