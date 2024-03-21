Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 228 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 228 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 228, Kartalkaya'da 152, Palandöken'de 141, Sarıkamış'ta 139, Ergan'da 138, Erciyes'te 74, Yalnızçam'da 62, Hesarek'te 59, Uludağ'da 51, Yıldız Dağı'nda 30, Ilgaz'da 29, Kop'ta 23, Zigana'da 20, Ovacık'ta 18, Davraz'da 15, Kartepe'de 12, Gevaş'ta 11, Elmadağ ve Mersivan'da 6, Yıldıztepe'de 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 22.03.2024 En düşük En yüksek Hakkari KY -8 -4 Kartalkaya KY -11 -5 Ergan KY -2 -1 Sarıkamış KY -3 1 Palandöken KY -2 -1 Erciyes KY -7 -3 Yalnızçam KY 3 Hesarek KY -2 -1 Uludağ KY -4 -3 Yıldız Dağı KY -4 -1 Kop KY 4 Ilgaz KY -11 -3 Ovacık KY 2

(KY: Kar yağışlı)