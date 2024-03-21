Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 228 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 228 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 13:11 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 228 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 228 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 228, Kartalkaya'da 152, Palandöken'de 141, Sarıkamış'ta 139, Ergan'da 138, Erciyes'te 74, Yalnızçam'da 62, Hesarek'te 59, Uludağ'da 51, Yıldız Dağı'nda 30, Ilgaz'da 29, Kop'ta 23, Zigana'da 20, Ovacık'ta 18, Davraz'da 15, Kartepe'de 12, Gevaş'ta 11, Elmadağ ve Mersivan'da 6, Yıldıztepe'de 10 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 22.03.2024 En düşük En yüksek
        Hakkari KY -8 -4
        Kartalkaya KY -11 -5
        Ergan KY -2 -1
        Sarıkamış KY -3 1
        Palandöken KY -2 -1
        Erciyes KY -7 -3
        Yalnızçam KY 3
        Hesarek KY -2 -1
        Uludağ KY -4 -3
        Yıldız Dağı KY -4 -1
        Kop KY 4
        Ilgaz KY -11 -3
        Ovacık KY 2

        (KY: Kar yağışlı)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        31 Mart yerel seçimi! 5 adımda oy kullanma rehberi
        31 Mart yerel seçimi! 5 adımda oy kullanma rehberi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        EURO 2024 provası!
        EURO 2024 provası!
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bir ilk!
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bir ilk!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Trump panik halinde
        Trump panik halinde
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        MSB'den Irak'ın kuzeyine operasyon açıklaması: Kilidi kapatacağız
        MSB'den Irak'ın kuzeyine operasyon açıklaması: Kilidi kapatacağız
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na

        Benzer Haberler

        İşitme engelli milli judocu Enes Yıldız, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalış...
        İşitme engelli milli judocu Enes Yıldız, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalış...
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
        Bakan Ersoy: 2024 hedefimiz, 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir e...
        Bakan Ersoy: 2024 hedefimiz, 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir e...
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'da konuştu:
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'da konuştu:
        Kastamonu'da uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücü gözaltına alındı
        Kastamonu'da uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücü gözaltına alındı
        Kuraklığa dayanıklı Türk fındığı fidanları Kastamonu'da yetiştiriliyor
        Kuraklığa dayanıklı Türk fındığı fidanları Kastamonu'da yetiştiriliyor