Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Karayolları ekipleri kar ve soğuk havanın etkisiyle yolda oluşabilecek buzlanmalara karşı çalışma yaptı.

Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz ve Oyrak geçitlerinde kar şiddetini artırdı.

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