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        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

        Kastamonu'nun yüksek rakımlı noktalarında kar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 10:36 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:36
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        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
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        Kastamonu'nun yüksek rakımlı noktalarında kar etkili oluyor.

        Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz ve Oyrak geçitlerinde kar şiddetini artırdı.

        Yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı, bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Karayolları ekipleri kar ve soğuk havanın etkisiyle yolda oluşabilecek buzlanmalara karşı çalışma yaptı.

        Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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