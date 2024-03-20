Bakan Ersoy: 2024 hedefimiz, 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir elde etmek

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılında 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini belirtedek, "Dünya turizm sektörü Kovid-19 süreci ile karşılaştı, peşinden ülkemizde asrın felaketleri depremler yaşandı. Savaşlar başladı ve devam ediyor. Bu coğrafyanın kendine has özellikleri de var, bir de global engellerle de karşılaştık. Geçmişte de bu tür krizlerle karşılaşıyorduk. Günümüzde de karşılaşacağız, gelecekte de karşılaşacağız. Önemli olan sektörümüzü bunlara bağışıklı hale getirmek" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kastamonu'da, 'Turizm Sektörü Buluşmaları' kapsamında turizm sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Rıfat Ilgaz Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Bakan Ersoy'un yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının ve turizm sektörü temsilcileri katıldı. Burada konuşan Bakan Ersoy, turizm sektörünün son yıllardaki global zorluklara rağmen Türkiye'nin başarılı bir performans sergilediğini vurguladı. Kovid-19, depremler, savaşlar gibi krizlerin ardından Türkiye'nin hızla toparlandığını ve turizmde dünya sıralamasında üst basamaklara yükseldiğini dile getirdi.

'2028'E KADAR BU RAKAMLARI 100 MİLYAR DOLARA ÇEKMEK' 2024 hedeflerinin 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, şunları söyledi: "Dünya turizm sektörü Kovid-19 süreci ile karşılaştı, peşinden ülkemizde asrın felaketleri depremler yaşandı. Savaşlar başladı ve devam ediyor. Bu coğrafyanın kendine has özellikleri de var, bir de global engellerle de karşılaştık. Geçmişte de bu tür krizlerle karşılaşıyorduk. Günümüzde de karşılaşacağız, gelecekte de karşılaşacağız. Önemli olan sektörümüzü bunlara bağışıklı hale getirmek. Bunlarla ilgili çok doğru adımları ülke olarak son 5 yılda atıyoruz. Tanıtım noktasında yaptığımız doğru adımlar, belgelendirme konusunda yaptığımız doğru adımlar attık. Bu doğru adımların sonucu olarak da görüyoruz ki, çok büyük felaketler ve krizlerle karşılaşsak bile, dünyadaki diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda bunlardan en az etkilenen ülke oluyoruz artık ve felaket sonrası, krizden sonrası en hızlı krizden çıkan ülke konumuna geldik. Turizm konusunda dünyayı takip eden değil, tüm dünyaca takip edilen ülke olduk. Şimdi artık daha büyük hedefler koyabiliyoruz. Bu seneki hedefimiz 60 milyon ziyaretçi 60 milyar dolar gelir. 2028'e kadar bu rakamları 100 milyar dolara çekmek gibi bir iddiamız var. Dünya 4'üncülüğü de yetmez ve çabalayıp, dünya 3'üncülüğüne çıkacağız. Dünyada en çok turist ağırlayan 3'üncü ülke olacağız."

'HATAY-ANTAKYA'DA BAŞLATTIĞIMIZ BİR ÇALIŞMA VAR' Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizm çeşitliliğinin artırılması gerektiğinin altını çizerek, klasik turizm kentlerinin yanı sıra Anadolu'nun her köşesine turizmin yayılması gerektiğini söyledi. Sezonun 12 aya yayılması ve turizmin sadece yerli değil, yabancı turistler için de çeşitlenmesi gerektiğini ifade etti. Kastamonu'nun tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir şehir olduğunu belirten Ersoy, şehrin turizmde hak ettiği değeri henüz alamadığını dile getirdi. Sahip olduğu potansiyelin farkındalığının artırılması gerektiğini vurgulayarak, yerel yönetimlerle iş birliğinin önemine değindi. Kastamonu Turizmi için Antakya'da uyguladıkları projeyi örnek gösteren Bakan Ersoy, "Hatay- Antakya'da başlattığımız bir çalışma var. Benzer bir çalışmayı burada da yapabiliriz. Çok ciddi hibe destekleri yaparak Antakya'yı bir müze şehir haline getirmekle ilgili adımları attık. Şimdi aynı şey Kastamonu için neden olmasın? Yani yeter ki şehirde niyet olsun, istek olsun, heves olsun. Kastamonu gerçekten potansiyeli çok fazla olan bir şehir.” diye konuştu.