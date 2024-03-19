Hanönü Halk Eğitimi Merkezi ek hizmet binası açıldı

Hanönü Halk Eğitimi Merkezinin ek hizmet binası açıldı.

Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezine tahsis edilen ek hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Binada el sanatları, dokuma ve dikiş-nakış atölyeleri yer alacak. Hizmet binasında aynı zamanda Gökçeagaç kilimi dokuması da devam edecek.

Açılışı Kaymakam Tolga Değirmenci, Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, İlçe Müftüsü Ekrem Yılmaz tarafından yapılan binada daha sonra kursiyerlerin yaptığı el sanatı ürünleri sergisi gezildi.

Kaymakam Değirmenci, kursiyerlere çalışmalarında başarı diledi.