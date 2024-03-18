Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

        Kastamonu'nun Tosya, Hanönü ve İhsangazi ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 15:29 Güncelleme: 18.03.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Tosya, Hanönü ve İhsangazi ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Şube Başkanı Galip Yaman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        Protokol üyeleri ve vatandaşlar daha sonra Tosya Asri Mezarlığı’ndaki şehitliği ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan'ın yaptığı duanın ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

        Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Tosya Şehit Mustafa Kaymakcı Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mahmut Çapar, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

        Öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sahnelendi ve ödül töreni düzenlendi.

        - Hanönü

        Hanönü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Hanönü Kaymakamı Tolga Değirmenci ve Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Şehit Faruk Karagöz İlkokulu'nda devam eden programda Okul Müdürü Ufuk Yaman tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

        Öğrencilerden oluşan koro türküler seslendirirken tiyatro gösterisi sunuldu.

        Kompozisyon yarışmasında derece giren öğrenciye İlçe Kaymakamı Tolga Değirmenci tarafından hediye verildi.

        - İhsangazi

        Kaymakamlık önünde düzenlenen programda Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

        Şehit Orhan Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde devam eden programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

        Çanakkale ile ilgili şiirler ve türkülerin seslendirildiği programda resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Programa, İhsangazi Kaymakamı Neslihan Sönmezoğlu, İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, kurum müdürleri ,sivil toplum kuruluşu başkanları öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        'Pompalı' ile 4 kişiyi vurdu! Bıçakla 4 kişiyi yaraladı! 16 yaşındaki dehşet!
        'Pompalı' ile 4 kişiyi vurdu! Bıçakla 4 kişiyi yaraladı! 16 yaşındaki dehşet!
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattı yarın açılıyor
        Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattı yarın açılıyor
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Başbakan'dan şaşırtan açıklama: Her gün işi bırakmayı düşünüyorum
        Başbakan'dan şaşırtan açıklama: Her gün işi bırakmayı düşünüyorum
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Baba katili kardeşler konuştu
        Baba katili kardeşler konuştu
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        "Çanakkale geçilmez!"
        "Çanakkale geçilmez!"
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"

        Benzer Haberler

        Çanakkale Savaşı'nda mezun veremeyen lisenin öğrencilerinden "Vefa" sergisi
        Çanakkale Savaşı'nda mezun veremeyen lisenin öğrencilerinden "Vefa" sergisi
        Şampiyon boksör Gülsüm Tatar, kariyerini şampiyonluklarla noktalamak istiyo...
        Şampiyon boksör Gülsüm Tatar, kariyerini şampiyonluklarla noktalamak istiyo...
        Göç yolculuğundaki telli turnalar Kastamonu'da görüntülendi
        Göç yolculuğundaki telli turnalar Kastamonu'da görüntülendi
        Hentbol antrenörünün aynı okulda çalıştırdığı iki takım da Türkiye finaller...
        Hentbol antrenörünün aynı okulda çalıştırdığı iki takım da Türkiye finaller...
        Kastamonu'da evinde yangın çıkan şehit annesi yaralandı
        Kastamonu'da evinde yangın çıkan şehit annesi yaralandı
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor