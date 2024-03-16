Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Daday, Küre, İnebolu, İhsangazi ve Ağlı ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

Ilgaz Dağı ve çevresinin yanı sıra Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz ve Oyrak geçitlerinde kar yağışı etkili oluyor.

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