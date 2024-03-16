Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Kastamonu'nun yüksek rakımlı noktalarında kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kastamonu'nun yüksek rakımlı noktalarında kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Ilgaz Dağı ve çevresinin yanı sıra Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz ve Oyrak geçitlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı, bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Daday, Küre, İnebolu, İhsangazi ve Ağlı ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.
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