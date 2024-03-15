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        Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu

        Kastamonu'da aniden bastıran dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 20:04 Güncelleme: 15.03.2024 - 20:04
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        Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu
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        Kastamonu'da aniden bastıran dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kenti İnebolu, Bozkurt, Çatalzeytin, Abana, Devrekani ve Seydiler ilçelerine bağlayan kara yolunun Oyrak mevkisinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.

        Yaklaşık 20 dakika süren yağış nedeniyle yollar beyaza büründü.

        Jandarma ekipleri, seyir halindeki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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