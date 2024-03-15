Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu
Kastamonu'da aniden bastıran dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kastamonu'da aniden bastıran dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kenti İnebolu, Bozkurt, Çatalzeytin, Abana, Devrekani ve Seydiler ilçelerine bağlayan kara yolunun Oyrak mevkisinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.
Yaklaşık 20 dakika süren yağış nedeniyle yollar beyaza büründü.
Jandarma ekipleri, seyir halindeki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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