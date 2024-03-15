Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 170 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 170 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 10:09 Güncelleme: 15.03.2024 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 170 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 170 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 170, Kartalkaya'da 155, Sarıkamış'ta 141, Ergan'da 140, Palandöken'de 133, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 63, Hesarek'te 59, Uludağ'da 54, Yıldız Dağı'nda 45, Davraz'da 32, Zigana ve Denizli'de 20, Ovacık'ta 18, Kop'ta 15, Ilgaz'da 14, Mersivan'da 12, Gevaş'ta 11, Kartepe'de 5, Çambaşı'nda 2 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 15.03.2024 En düşük En yüksek
        Hakkari KY -8 2
        Kartalkaya KY -3 1
        Ergan KKY -3 3
        Sarıkamış KKY -3 3
        Palandöken KY -4
        Erciyes KY -4 1
        Yalnızçam KY -4 5
        Hesarek KY -3 2
        Uludağ KY -1 2
        Yıldız Dağı KKY -1 5
        Kop KKY 4
        Ilgaz KY -3 4
        Ovacık Y 2 7

        (KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağmurlu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yaşandı... O anlar kamerada! İki kardeşin soygunu!
        İstanbul'da yaşandı... O anlar kamerada! İki kardeşin soygunu!
        Rusya'da halk sandık başında
        Rusya'da halk sandık başında
        O fotoğrafları çeken konuştu! "Kanıma dokundu!"
        O fotoğrafları çeken konuştu! "Kanıma dokundu!"
        "Sonu Atina olsun"
        "Sonu Atina olsun"
        En güçlü roketle iletişim kesildi!
        En güçlü roketle iletişim kesildi!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Çöplükten kurtardı, lükse alıştırdı! Milyonlarca izleniyor
        Çöplükten kurtardı, lükse alıştırdı! Milyonlarca izleniyor
        Stres beyindeki zaman algısını bozuyor!
        Stres beyindeki zaman algısını bozuyor!
        Yeni sezon için önlem alındı... Cezası ağır
        Yeni sezon için önlem alındı... Cezası ağır
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        AYM’den izin parası kararı
        AYM’den izin parası kararı
        "Turu tecrübe getirdi"
        "Turu tecrübe getirdi"
        THY’den 5 ülkeye seyahat edecek yolcular için uyarı
        THY’den 5 ülkeye seyahat edecek yolcular için uyarı
        UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi!
        UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi!
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri
        ABD TikTok'u satın almak için harekete geçti
        ABD TikTok'u satın almak için harekete geçti
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Dikkat! Sağanak alarmı
        Dikkat! Sağanak alarmı
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!

        Benzer Haberler

        Hanönü ilçesinde kanal ve yol yapım çalışmaları başladı
        Hanönü ilçesinde kanal ve yol yapım çalışmaları başladı
        Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi
        Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi
        Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
        Kastamonu'da 11 bin 87 uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da 11 bin 87 uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı