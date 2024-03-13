Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik bir eve operasyon düzenledi. 6 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda satışa hazır 28 paket toplam 247 gram bonzainin yanı sıra muhtelif miktarda metamfetamin, kubar esrar, sentetik ecza hapı ve extacy ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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