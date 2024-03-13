Kastamonu'da 4 katlı binada çıkan yangında bir kişi yaralandı

Dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Kartal, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kastamonu'da 4 katlı binada çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında bir kişi yaralandı.

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