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        Kastamonu'da 4 katlı binada çıkan yangında bir kişi yaralandı

        Kastamonu'da 4 katlı binada çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 15:10 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:26
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        Kastamonu'da 4 katlı binada çıkan yangında bir kişi yaralandı
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        Kastamonu'da 4 katlı binada çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında bir kişi yaralandı.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan binanın son katında sobadan kaynaklı yangın çıktı.

        Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri evde bulunan Nihat Kartal'ı kurtarırken, yangını da söndürdü.

        Dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Kartal, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangın nedeniyle dairedeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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