Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı bina zarar gördü

Bağlık Mahallesi'nde Sebahattin Özdamar'a ait bir bölümü ahşap olan binadaki yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Abana ve Bozkurt Belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ekibi bölgeye yönlendirildi.

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