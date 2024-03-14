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        Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 10:12 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:06
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        Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada radyo/teyp haznesinde gizlenmiş 25 gram sentetik ecza hapı ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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