Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada radyo/teyp haznesinde gizlenmiş 25 gram sentetik ecza hapı ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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