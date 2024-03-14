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        Hanönü ilçesinde kanal ve yol yapım çalışmaları başladı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesindeki bir köyde kanal ve yol yapım çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 18:32 Güncelleme: 14.03.2024 - 18:32
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        Hanönü ilçesinde kanal ve yol yapım çalışmaları başladı
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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesindeki bir köyde kanal ve yol yapım çalışmalarına başlandı.

        Gökçeağaç köyü Kepezlik mevkisinde yaklaşık 40 yıl önce köylüler tarafından yapılan kanalın yenilenmesi için Hanönü Kaymakamlığı ve Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı.

        Kayalar kırılarak yürütülen çalışma sonucunda 600 dönüm arazi, daha kolay sulanabilecek.

        Köy muhtarı Ergül Çal, AA muhabirine, daha önceki kanalın köylüler tarafından büyük zorluklarla yapıldığını anlatarak, kanal ve yolun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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